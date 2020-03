Can Yaman, lo splendido attore di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv d'amore andata in onda la scorsa estate su Canale 5, ha comunicato ai suoi tanti fan su Instagram come sta vivendo la quarantena per emergenza Coronavirus in Turchia. Su Twitter, poi, ha chiesto consigli su film italiani da poter guardare.

Can Yaman ed il Coronavirus

Il Coronavirus è arrivato purtroppo anche in Turchia ed il bellissimo Can sta trascorrendo la sua quarantena a Bebek dove risiede. Quest'ultimo è un quartiere di Istanbul che si affaccia sul Bosforo.

Yaman in merito alla sua permanenza a casa ha pubblicato delle foto su Instagram nelle quali si scrutano attrezzi ginnici. Si crede quindi che si stia allenando. Ha pubblicato poi la foto di un gioco da tavolo tipo "Indovina Chi", la foto di una batteria per esercitarsi in vista della nuova serie tv in cui sarà protagonista insieme ad Ozge Gurel, quella del cioccolato fondente insieme ad una scatola di Baci Perugina ed infine dei libri per imparare lo spagnolo.

Can e l'appello su Twitter

Can Yaman in questo periodo è molto attivo anche su Twitter dove ha chiesto ai fan italiani di aiutarlo a scegliere dei film italiani da visionare.

In merito ad essi, ha comunicato di aver già visto "La vita è Bella" con protagonista Roberto Benigni e quasi tutte le pellicole di Ozpeteck che è il suo regista preferito. I consigli, ovviamente, sono arrivati subito e tra i film super consigliati dai fan c'è stato "Perfetti Sconosciuti" di Paolo Genovese. Tra le pellicole consigliate ci sono stati anche titoli del passato con attori del calibro di Vittorio De Sica, di Alberto Sordi e di Totò.

Dopo qualche giorno dalla richiesta, poi, l'attore turco ha comunicato ai fan di aver visto "Perfetti sconosciuti" trovandolo molto piacevole. Ha detto poi che continuerà pian piano a visionare gli altri film della lista ringraziando tutti i fan.

L'interesse per il cinema italiano

Ci si chiede perché Can Yaman abbia così interesse per il cinema italiano. Ebbene si crede che il primo motivo sia quello di migliorare ancor di più la lingua italiana nonostante la parli perfettamente.

Il secondo motivo potrebbe essere il personaggio che dovrà interpretare nella nuova serie tv turca tra qualche mese prendendo spunto dalla recitazione di alcuni attori del nostro cinema italiano.

Bay Yanlis, la nuova serie tv con Can e Ozge

Bay Yanlis sarà la nuova serie tv con protagonista Can Yaman che farà coppia con Ozge Gurel come in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. In merito alla trama della serie tv ancora non si sa nulla anche se la scorsa settimana, in concomitanza con la diretta di Andrea Carpintieri, è apparsa la foto di Can alle prese con la batteria per cui si crede che il suo nuovo personaggio avrà a che fare con la musica.

Le riprese dovrebbero partire a maggio salvo proroghe per l'emergenza Coronavirus.