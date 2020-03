Duro sfogo di Vittorio Feltri nei confronti di Barbara D'Urso. Nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, infatti, il giornalista ha avuto un duro confronto con Asia Argento durante il quale ha anche minacciato di abbandonare lo studio. Subito dopo la puntata il giornalista si è lasciato andare su Twitter a uno sfogo in cui ha ampiamente criticato sia il programma che la conduttrice, accusandola di averlo incastrato in quello che sarebbe stato un "agguato".

Durante Live-Non è la D'Urso Feltri ha accusato la conduttrice di non farlo parlare

Tutto, come già detto, è iniziato durante l'ultima puntata dello show domenicale condotto dalla D'Urso. Vittorio Feltri era infatti uno degli ospiti chiamati a confrontarsi con Asia Argento sul tema delle molestie e, in particolare, sul caso Weinstein. La Argento ha infatti dichiarato di aver querelato il giornalista dopo che quest'ultimo l'avrebbe definita "una prosti***a" nel periodo in cui la notizia del caso Weinstein era su tutte le prime pagine.

Il giornalista ha quindi preso la parola ed ha smentito l'accusa, dichiarando di non aver mai appellato in quel modo la donna ma di aver solo detto che "quando una donna accetta di andare a letto con qualcuno solo per trarne vantaggio allora si chiama prosti******e". A questo punto la Argento lo ha interrotto facendo perdere le staffe a Feltri: "Me ne vado visto che non mi fate parlare. Dille di stare zitta (parlando con la D'Urso, ndr).

Sono stato ad aspettare qua fuori come un cog****e. Ora dico solo parolacce e bestemmie così restituisco il dispetto che mi avete fatto. Mi avete invitato alle dieci e un quarto e neanche tu mi fai parlare". A quel punto la conduttrice ha invitato il giornalista alla calma e tutto sembrava essere tornato alla normalità.

Feltri su Twitter: 'Live-Non è la D'Urso non è un programma ma è un canile'

Dopo la puntata, però, Feltri si è lasciato andare su Twitter a degli sfoghi pesanti contro il programma e contro Barbara D'Urso.

Il primo tweet è contro il programma, definito un 'canile': "Barbara D'Urso mi ha teso un agguato in quello che è stato un modo per santificare la Argento. Il suo programma è un canile. Non mi ha fatto parlare e in più le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare in quanto avevo fiutato lo schifo. Scemo io".

Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2020

Ma nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, il giornalista ha rincarato la dose: "Se dovessi scegliere tra Barbara D'Urso e il Coronavirus, scarterei lei".

Al momento la conduttrice non ha risposto alle accuse di Feltri ed è probabile che, proprio come accaduto durante la scorsa settimana con Vittorio Sgarbi, anche questa volta la D'Urso decida di non commentare la vicenda.