Dopo lo stop della scorsa settimana, Domenica In è pronta a tornare in onda domani, 22 marzo, a partire dalle ore 14:00. La conduttrice sarà come sempre Mara Venier. A differenza di quanto accaduto negli appuntamenti precedenti, non vi saranno ospiti in studio: i vari personaggi, infatti, interverranno in collegamento dalle rispettive abitazioni per rispettare le misure di prevenzione dal rischio contagio da coronavirus.

Ovviamente non ci sarà nemmeno il pubblico, uno scenario al quale ormai i telespettatori si sono abituati, visto che si tratta di una precauzione adottata da tutti i programmi televisivi.

Luca Argenterò presenterà la sua nuova fiction

Tra gli ospiti più attesi della prossima puntata di Domenica In ci sarà Luca Argentero. L'attore torinese presenterà al pubblico la nuova fiction di cui è protagonista, Doc-Nelle tue mani, che debutterà giovedì 26 marzo in prima serata su Rai 1.

Nella serie Argentero interpreta Andrea Fanti, un brillante primario di ospedale. Il padre di un paziente defunto perde il controllo e spara al medico che, nonostante riesca a sopravvivere, perde la memoria e i ricordi di tutto ciò che gli è accaduto nei 12 anni precedenti.

Il set della fiction è stato chiuso in seguito all'emergenza coronavirus, dunque le riprese non sono state del tutto ultimate. Nonostante ciò, siccome mancavano poche scene da girare, la Rai ha deciso di mandare in onda ugualmente la fiction.

La Serie Tv, dunque, è ambientata prevalentemente in un ospedale e si tratta di un tema delicato, considerando soprattutto il momento storico che stiamo vivendo.

L'artista piemontese, nel presentare la sua ultima fatica, ha spiegato che l'obiettivo della produzione è quello di mettere in evidenza anche l'operato della sanità pubblica italiana che, come dichiarato da Argentero stesso è una "eccellenza del nostro Paese".

Domenica In, gli altri ospiti: da Lino Banfi a Renzo Arbore

Nel corso della puntata del 22 marzo di Domenica In vi saranno anche altri ospiti.

In collegamento con la conduttrice ci sarà Gigi D'Alessio, recentemente finito al centro del gossip per la fine della relazione con Anna Tatangelo. Il cantante potrebbe anche cantare alcuni brani, visto che molti italiani durante i flash mob ai balconi hanno intonato la sua "Non mollare mai".

Interverrà anche Lino Banfi, che sarebbe dovuto essere tra gli ospiti dell'appuntamento della scorsa settimana. Mara Venier si collegherà poi con Renzo Arbore che dovrebbe lanciare un appello a tutti gli italiani - e soprattutto agli anziani - a rimanere a casa. Lo spazio musicale sarà nuovamente protagonista con Arisa.

Infine, atteso anche Don Antonio Mazzi, storico amico della conduttrice.

La presentatrice veneta dovrebbe ospitare virtualmente anche alcune famiglie italiane che così avranno modo di raccontare come stanno vivendo la propria quotidianità ai tempi del coronavirus.