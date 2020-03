Questi sono giorni terribili per l'Italia che si ritrova ad affrontare l'emergenza legata al Coronavirus. Molti vip stanno cercando di aiutare il nostro paese invitando la popolazione a rimanere a casa per evitare il contagio da Covid-19. Ma tanti personaggi famosi stanno facendo anche qualcosa di concreto per aiutare l'Italia e soprattutto per evitare che i reparti di terapia intensiva arrivino al collasso. Questa mattina, Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare l’ospedale San Raffaele di Milano.

Questa iniziativa dei Ferragnez è stata immediatamente appoggiata anche dal campione della Juventus Paulo Dybala.

Dybala al fianco dei Ferragnez

L'Italia ha bisogno di rafforzare i suoi reparti di terapia intensiva a causa dell'epidemia legata al Coronavirus. Anche Paulo Dybala, giocatore della Juventus, ha voluto sostenere un'importante iniziativa lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, il numero 10 della Juventus ha deciso, tramite una storia su Instagram, di appoggiare la raccolta fondi organizzata dai Ferragnez tramite Go fund me.

Dybala ha postato l'immagine che ritrae il sito dove è possibile fare la propria donazione e ha allegato il link diretto per poter entrare nel portale e dare il proprio contributo. Dunque, molti personaggi famosi hanno deciso di scendere in campo per fare qualcosa di concreto e di dare una mano al nostro paese che si trova in grandissima difficoltà. L'iniziativa dei Ferragnez sta già riscontrando un grande successo e con l'aiuto di altri personaggi di spicco come Paulo Dybala presto si potrà raggiungere la somma che servirà per rafforzare i reparti di terapia intensiva.

L'Italia si unisce e si compatta come non mai per poter uscire quanto prima da questa grande emergenza.

Fedez ringrazia Paulo Dybala

Paulo Dybala, questa mattina, ha deciso di sostenere la raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. Il numero 10 juventino vanta 36,5 milioni di followers su Instagram e il suo appello potrà aiutare ancora di più l'iniziativa dei Ferragnez. Lo stesso Fedez, in una Stories condivisa sul noto social network, ci ha tenuto a ringraziare Paulo Dybala.

Il cantante ha ricondiviso la storia del campione della Juventus e ha scritto: "Grazie campione". La raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez ha già superato i 200.000 euro e la speranza è che presto si possa raggiungere la quota di 400.000 euro che sarà devoluta all'ospedale San Raffaele di Milano per acquistare ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggio emodinamico e monitor. Questi strumenti saranno utili per affrontare l'emergenza Covid -19 in una delle regioni più colpite, ovvero la Lombardia.