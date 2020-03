Questa mattina i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per allenarsi in vista della gara di stasera contro l'Inter. I bianconeri hanno svolto la rifinitura che è servita a Maurizio Sarri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico in particolare ha testato le condizioni di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino, nei giorni scorsi, aveva accusato un fastidio all'adduttore, ma adesso sta bene e vorrebbe giocare. Al momento, Sarri non ha ancora sciolto le riserve e resta aperto il ballottaggio fra Chiellini e De Ligt per affiancare Bonucci.

Dunque, restano ancora parecchi dubbi di formazione in casa Juventus, che si risolveranno solo dopo la riunione tecnica che si terrà dopo le 18:30. La certezza bianconera, invece, è Cristiano Ronaldo che guiderà l'attacco juventino insieme a Paulo Dybala.

La Juventus si prepara in vista della gara contro l'Inter

La Juventus, nel corso del pomeriggio, proseguirà la marcia di avvicinamento alla sfida contro l'Inter. Maurizio Sarri, contro i nerazzurri, confermerà il 4-3-3 e in porta si affiderà a Wojciech Szczesny.

In difesa, invece, ci sono ancora alcuni dubbi e per il momento le uniche certezze bianconere sono Danilo, Alex Sandro e Bonucci. Mentre resta da capire chi giocherà dal primo minuto al fianco del numero 19, al momento sarebbe un "testa a testa" fra Chiellini e De Ligt.

Anche a centrocampo ci sono alcuni dubbi, visto che per ora i titolari dovrebbero essere Bentancur, Pjanic e Matuidi. Ma attenzione alle possibili sorprese, visto che non è da escludere di vedere in campo dal primo minuto Aaron Ramsey.

Il gallese potrebbe giocare al posto di Matuidi, oppure come mezzala destra con Bentancur che potrebbe agire da regista. Al momento, però, Pjanic dovrebbe essere titolare nonostante nelle ultime partite sia apparso un po' in difficoltà. In attacco, invece, non ci sarà spazio per Gonzalo Higuain che partirà dalla panchina: Paulo Dybala è nettamente favorito per giocare con Juan Cuadrado e CR7. Inoltre, questa sera, Sarri potrà contare nuovamente su Douglas Costa, che sarà a disposizione e potrebbe giocare uno spezzone di partita.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

La Juventus convoca 22 giocatori

Al termine della rifinitura di questa mattina, la Juventus ha diramato la lista dei 22 convocati per il match contro l'Inter. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Sarri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani; Khedira, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Khedira, Rabiot, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa.