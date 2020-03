La scorsa estate, la Juventus aveva pensato di potersi privare sa Paulo Dybala. L'argentino era reduce da una stagione non troppo positiva e per questo motivo Fabio Paratici aveva pensato di fare a meno di lui. Dybala, però, non ha voluto accettare le proposte arrivate dal Manchester United e dal Totthenam e ha scelto di rimanere alla Juventus. Il numero 10 bianconero si è messo al servizio di Maurizio Sarri e a suon di grandi prestazioni si è ripreso appieno il mondo bianconero. Tant'è che adesso, la Juventus sta pensando di rinnovare il contratto di Paulo Dybala.

L’argentino, però, vorrebbe un ingaggio da top player.

La Juventus e Dybala sarebbero pronti a proseguire il loro matrimonio

Paulo Dybala veste la maglia della Juventus dall'estate 2015. L'argentino è bianconero da cinque anni e il suo legame con tutto il mondo juventino è molto forte. Proprio per questo motivo, la scorsa estate, Paulo Dybala scelse di rimanere a Torino nonostante la Juventus avesse pensato di fare a meno di lui. In questi mesi, però, è cambiato tutto e adesso i bianconeri sono pronti a legarsi ancora di più al loro numero 10.

Dybala e la Juventus stanno parlando di un possibile rinnovo di contratto. La Vecchia Signora e l'argentino sono già legati da un accordo fino al 2022. Ma le parti, in questi mesi, si sono sedute intorno ad un tavolo per proseguire il loro matrimonio. Paulo Dybala, nei primi dialoghi per il rinnovo del contratto, come riportato da Calciomercato[.]it avrebbe chiesto alla Juventus ingaggio fra i 10 e i 12 milioni di euro.

Adesso resta da capire se la società verrà incontro alle richieste del suo numero 10.

La Juventus prepara la gara contro l'Inter

La Juventus e Paulo Dybala stanno pensando di legarsi sempre di più e per la Joya il futuro dovrebbe essere sempre di più a tinte bianconere. Ma in queste ore la concentrazione dell'argentino è tutta rivolta al campo. Infatti, Paulo Dybala e i suoi compagni della Juventus stanno pensando solo ed esclusivamente alla gara contro l'Inter.

Il numero 10 bianconero, domani sera, dovrebbe essere titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Dybala è nettamente favorito su Higuain per giocare dal primo minuto contro l'inter. Il numero 10 bianconero, nel match di andata contro i nerazzurri, aprì le marcature segnando uno splendido gol. Anche domani sera, Dybala spera di segnare per aiutare la sua squadra a vincere. Da quando è alla Juventus, l'argentino non ha mai segnato contro l'Inter all'Allianz Stadium, dunque spera di infrangere questo tabù. In ogni caso, Dybala e compagni questo pomeriggio prenderanno confidenza con il loro impianto.

Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di far allenare la Juventus all'Allianz Stadium affinché i giocatori possano abituarsi a vedere il loro impianto senza pubblico visto che domani sera si giocherà a porte chiuse.