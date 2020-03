Giovedì 19 marzo, in America, andrà in onda il nono episodio della terza stagione di Station 19. La puntata, intitolata "Poor wondering one", ripartirà esattamente dagli eventi trasmessi nel corso dell'ottava puntata.

Come mostrato nel promo Andy Herrera e Robert Sullivan, accantonate le divergenze, proveranno a ricucire il loro rapporto. I due colleghi trascorreranno infatti dei momenti di passione dopo la lunga separazione. Una volta tornati a lavoro, tuttavia, si troveranno costretti a fare i conti con un'inaspettata decisione di Maya Bishop.

Sempre più convinta di aver rotto gli equilibri all'interno della sua squadra, l'attuale leader della caserma 19 convocherà infatti il capo battaglione per comunicargli la decisione di lasciare all'amica Andy il ruolo di capitano. Una scelta sofferta che lascerà di stucco il tenente Herrera e la costringerà a valutare la possibilità di assumere il comando.

Robert Sullivan si occupa di un veterano di guerra

In attesa di scoprire se la protagonista deciderà di accettare la proposta dell'amica, la trama della 3x09 di Station 19 si focalizza anche sul personaggio di Robert Sullivan.

L'uomo, dopo aver chiesto aiuto ad Amelia Shepherd ed aver iniziato un percorso di terapia per liberarsi dalla dipendenza da oppiacei, tornerà a lavoro.

L'uomo, nello specifico, ripercorrerà il suo passato nei Marines quando un veterano di guerra minaccerà di far esplodere un banco dei pegni. Le consuete immagini promozionali tratte dall’episodio mostrano, infatti, il capo battaglione relazionarsi con l'ex soldato nella speranza di dissuaderlo dai suoi assurdi propositi.

Dean Miller torna a lavoro

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del nono episodio di Station 19 si focalizzerà sui personaggi di Vic Hughes e Dean Miller. I due ragazzi, dopo aver deciso di vivere insieme, torneranno infatti a lavoro e si occuperanno di un anziano affetto da Alzheimer. Molto più criptica, invece, la trama che fa riferimento all'ex capitano Pruitt Herrera.

Stando alle anticipazioni, l'uomo troverà infatti un modo per rendere omaggio ai vigili del fuoco caduti in servizio.Se la sinossi non offre ulteriori spoiler è grazie alla lista delle guest star che è possibile trarre qualche altra informazione.

Come nelle ultime tre puntate, anche il nono episodio di Station 19 si avvarrà della presenza di Stefania Spampinato, segno evidente che la relazione tra Maya e Carina proseguirà nel migliore dei modi. L'altra guest star della puntata è invece Lachlan Buchanan, nel ruolo di Emmett Dixon.

Chiudiamo con il promo della nona puntata di Station 19, in onda giovedì 19 marzo, sulla ABC.