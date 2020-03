Eleonora Daniele, uno dei volti noti di Raiuno, sta per diventare mamma: sebbene la conduttrice e giornalista veneta, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, abbia rivelato da subito di aspettare una bambina, adesso il pancione parla da sé. A pochi mesi dal parto Eleonora parla del suo stato d'animo e di salute durante l'emergenza Coronavirus che dallo scorso febbraio è esplosa in Italia.

Eleonora Daniele rassicura i fans sul suo stato di salute

In questi giorni di emergenza da Coronavirus molti fans della conduttrice veneta hanno manifestato la loro preoccupazione per Eleonora, chiedendole anche come lei stesse vivendo questo momento straordinario.

La giornalista ha rivelato di essere totalmente tranquilla e serena, sia perché è dimostrato non esserci trasmissione verticale del Covid-19 da mamma a figlio, sia perché negli studi Rai sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19, garantendole perciò una maggiore protezione.

Nonostante la gravidanza Eleonora aveva accettato il prolungamento di durata della trasmissione in onda a metà mattinata su Raiuno, prolungamento che successivamente è stato annullato per ritornare alla programmazione ordinaria.

Il parto è previsto a giugno e pertanto Eleonora Daniele ha scelto di restare al timone del programma fino alla fine, ovvero fino a venerdì 29 maggio. Dato che ancora i palinsesti Rai della nuova stagione non sono stati stilati, non si può dire se Eleonora ci sarà quando il programma dovrebbe ritornare a settembre: da parte sua c'è comunque la piena disponibilità a continuare la stessa avventura.

Eleonora Daniele, a giugno nascerà Carlotta

La conduttrice Rai si prepara a diventare mamma per la prima volta all'età di 43 anni (44 ne compirà ad agosto): si tratta di una bambina di cui è stato già rivelato il nome, Carlotta. Nel corso di una sua ospitata a Domenica In, Eleonora Daniele ha rivelato a Mara Venier il motivo della scelta di quel nome: la conduttrice ha scelto di chiamare sua figlia come sua nonna materna per restituire tutto l'amore che lei ha ricevuto da sua nonna.

Sposata nel settembre 2019 con Giulio Tassoni, dopo circa 16 anni di fidanzamento privi di tradimenti, Gossip e totalmente lontani dai riflettori, Eleonora Daniele è felice di completare il suo sogno d'amore con l'arrivo della sua prima figlia e lo si intuisce dall'espressione radiosa e serena con cui si presenta ogni mattina negli studi Rai per condurre Storie Italiane.

Eleonora Daniele, i complimenti del collega Giancarlo De Andreis

A fare i complimenti alla conduttrice Rai in dolce attesa c'è anche Giancarlo De Andreis, autore di diversi programmi televisivi nonché giornalista: nella sua rubrica sul settimanale DiPiùTV ha parlato in modo positivo del programma Storie Italiane che ha registrato ottimi ascolti anche in questo periodo di emergenza sanitaria proprio perché riesce ad arrivare dritto al cuore degli spettatori, mostrando negli ultimi giorni la quarantena di moltissimi personaggi dello spettacolo.

Inoltre Eleonora, sebbene sia agli sgoccioli della sua gravidanza, non si è fermata mai un attimo, anzi per un breve periodo ha accettato di condurre per un tempo maggiore il programma tv, dopo la sospensione de La Prova del Cuoco, confermandosi a tutti gli effetti la regina del mattino.