Il Grande Fratello VIP continua ad attirare sempre tanto pubblico. Questa quarta edizione, iniziata lo scorso 8 gennaio, sta avendo una media di ascolti di oltre i tre milioni di spettatori con uno share medio del 18%. Numeri importanti specie per Mediaset, che in questa stagione televisiva ha avuto non poche difficoltà sul fronte degli ascolti in prima serata. Ora che manca circa un mese e mezzo alla fine del reality è interessante osservare le quote dei probabili vincitori per i bookmakers principali.

Come accade oramai da settimane, il favorito sembra essere ancora Patrick Ray Pugliese.

Per la Snai Patrick è il grande favorito

Prendendo in considerazione la Snai appare chiaro che il grande favorito è Patrick Ray Pugliese. L'uomo, giunto alla sua terza edizione del Grande Fratello (prima di quest'anno aveva partecipato alla quarta e alla dodicesima edizione del reality) ha infatti la quota di 2.75, ovvero la più bassa tra tutti i coinquilini. Al secondo posto, anche se distaccata da Patrick, vi è Adriana Volpe [VIDEO]: l'ex conduttrice Rai, che per anni è stata il volto femminile del programmi di Rai 2 'I fatti vostri', ha una quota del 4.5.

Sul terzo gradino del podio si posiziona Antonella Elia: la showgirl, che nel corso delle settimane dentro la casa è stata protagonista di numerosi scontri, ha una quota del 5.5. Per quanto riguardano gli altri concorrenti, da segnalare le alte quote di Antonio Zequila, Andrea Denver e Aristide (tutti e tre a quota 25). Per Fabio Testi la quota è invece di 50: ciò, probabilmente, è dovuto al fatto che l'attore ha fatto appello al pubblico di votare affinché possa essere eliminato dal gioco.

Per Eurobet Patrick e Antonella Elia sono i favoriti

Diverso il discorso per quanto riguardano le quote di Eurobet. In questo caso, infatti, Antonella Elia non solo non è in terza posizione ma è addirittura appaiata a Patrick: entrambi, infatti, vengono quotati a 3. Adriana Volpe, invece, è distanziata di parecchio: la conduttrice ha infatti la quota di 7. Rispetto a quanto pronosticato dalla Snai, invece, è peggiore la situazione riguardante Antonio Zequila: esso, infatti, è quotato a 31.

Chi invece è quotato meno è Andrea Denver: mentre per la Snai ha la quota di 25, per Eurobet la quota è di 13. Differenze importanti, dunque, che testimoniano come il discorso vittoria sia ancora completamento aperto. In un mese e mezzo di trasmissione, inoltre, può ancora accadere di tutto come già avvenuto in passato. Emblematico, in questo senso, il caso del cantante Pago: nelle prime due settimane di trasmissioni era per i bookmakers il grande favorito. Dopo l'ingresso della fidanzata Serena Enardu, però, ha iniziato progressivamente a perdere posizioni e nella tredicesima puntata del reality è stato eliminato.