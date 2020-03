È trascorsa appena una settimana da quando, nel corso del sedicesimo episodio, i telespettatori di Grey's Anatomy hanno finalmente scoperto l'epilogo della lunghissima storyline che ha coinvolto il personaggio di Alex Karev. Il chirurgo pediatrico, come ormai noto al grande pubblico, ha definitivamente abbandonato le corsie del Grey Sloan Memorial per trasferirsi nel Kansas accanto ad Izzie Stevens i suoi due figli.

Dopo la messa in onda della 16x16, come facilmente prevedibile, molti sono stati i messaggi d'affetto rivolti a Justin Chambers.

I colleghi dell'attore hanno infatti reso omaggio al percorso di Alex Karev ed al suo interprete che per più di quindici anni ha prestato il volto ad uno dei personaggi più iconici della Serie TV.

Jesse Williams rende omaggio a Justin Chambers: 'La sua partenza inciderà su tutti noi'

Dopo il dolce messaggio di Ellen Pompeo, l'ultimo in ordine di tempo ad omaggiare Justin Chambers è stato l'interprete di Jackson Avery. Intercettato dai microfoni di Entertainment Tonight, in occasione del suo debutto teatrale a Broadway, Jesse Williams non ha nascosto la profonda stima che lo lega all'interprete di Alex Karev.

Profondamente emozionato l'attore ha quindi dichiarato: "Justin è stato uno dei ragazzi più dolci e divertenti sul set, sia con me che con gli altri. È una luce ed è sempre stato molto modesto e tranquillo. La sua è una partenza davvero importante e sicuramente inciderà profondamente su tutti noi e sulle relazioni che si interromperanno e si creeranno di conseguenza."

Se dunque l'assenza del chirurgo pediatrico avrà un forte impatto sulla prossima trama di Grey's Anatomy, Jesse Williams non ha nascosto di aver sempre apprezzato il personaggio interpretato da Justin Chambers.

Sottolineando l'importante contributo apportato nei ben sedici anni di permanenza sul set, l'attore ha quindi dedicato un pensiero all'ormai ex marito di Jo Wilson: "È un personaggio incredibile e di grande impatto. È sempre stato uno dei miei preferiti!"

L'incredibile silenzio di Camilla Luddington dopo l'addio di Justin Chambers

Le parole di Jesse Williams fanno quindi eco a quanto dichiarato da Krista Vernoff alcuni giorni fa.

La showrunner di Grey's Anatomy ha infatti confermato che l'assenza di Justin Chambers rappresenterà una grossa perdita per il medical drama. Nonostante quasi tutti i protagonisti abbiano reso omaggio al percorso di Alex Karev, sta facendo molto discutere il silenzio di Camilla Luddington.

L'interprete di Jo Wilson non ha infatti rilasciato alcuna dichiarazione sull'abbandono del suo partner televisivo. L'attrice, sui suoi canali social, si è solo concentrata sulla prossima storyline che coinvolgerà il suo personaggio. Ai tanti followers che le hanno chiesto qualche anticipazione la donna ha quindi risposto:"Le sceneggiature di Jo, in questa stagione, sono semplicemente WOW!

Vi chiedo solo di aspettare."