Dopo circa due mesi dall'incredibile notizia riguardante l'addio di Justin Chambers al set Grey's Anatomy, i telespettatori del medical drama hanno finalmente scoperto l'epilogo della lunghissima storyline che ha coinvolto Alex Karev. Il 5 marzo la ABC ha infatti trasmesso un episodio speciale interamente dedicato al chirurgo pediatrico. Come mostrato nel corso della puntata l'uomo, tramite delle lettere inviate ai colleghi, ha confessato di aver abbandonato definitivamente Seattle per trasferirsi nel Kansas dove ha iniziato una nuova vita accanto ad Izzie Stevens ed ai suoi due gemellini.

Come se non bastasse, Karev ha chiesto il divorzio a Jo Wilson tramite una semplice lettera.

I fan di Alex e Jo contestano la decisione degli sceneggiatori

L'epilogo della lovestory tra Alex e Jo, come facilmente ipotizzabile, ha scatenato le ire dei fan che dopo aver assistito all'episodio si sono riversati sui social esprimendo tutto il loro disappunto. Secondo una buona parte dei telespettatori, infatti, il comportamento messo in atto da Karev non avrebbe tenuto conto degli ultimi risvolti che hanno interessato la coppia.

La decisione di ricongiungere Alex ed Izzie, solo dopo poco tempo dal secondo matrimonio con Jo, ha quindi portato buona parte del fandom a scagliarsi contro le scelte degli sceneggiatori. Consapevoli dell'impossibilità di girare nuove scene a causa dei problemi di salute di Justin Chambers, i telespettatori hanno quindi confessato che perfino la morte di Alex Karev avrebbe rappresentato un epilogo più coerente e "condivisibile".

Convinti che la richiesta di divorzio inviata tramite lettera abbia vanificato la lovestory "Jolex", i fan hanno quindi rivolto aspre critiche a Krista Vernoff.

Il silenzio di Shonda Rhimes

Come riportato dal sito web People, le rimostranze del fandom hanno colpito anche la produttrice della serie: Shonda Rhimes. Benché non si occupi più della sceneggiatura da tempo, la donna ha quindi dovuto fare i conti con il malcontento dei suoi followers.

Un utente, in particolare, ha paragonato l'epilogo della storyline di Derek Shepherd a quello di Alex Karev definendo quest'ultimo ancor più traumatico. Ecco il commento in questione:

“Sono furioso. Maledetta Shonda. Questo è peggio di Derek Shephed... E' peggio di McDremy che è stato ucciso!"

Nonostante le molte critiche ricevute, Shonda Rhimes non è ancora intervenuta sull'argomento e non ha dedicato - come accaduto con tutti gli altri attori che hanno abbandonato la serie - un messaggio a Justin Chambers. In attesa di scoprire se, dopo la dedica ad Ellen Pompeo, anche la produttrice di Grey's Anatomy renderà omaggio al percorso di Alex Karev, ricordiamo che la programmazione americana del medical drama si arricchirà di un nuovo episodio il prossimo 12 marzo.