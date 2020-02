Il commissario Montalbano è uno dei programmi di punta della Rai e da ormai 20 anni ogni volta che viene mandato in onda, ottiene sempre record di ascolti. Il fortunato sceneggiato Rai, tornerà anche quest'anno a partire dal 9 marzo con tre appuntamenti che sicuramente terranno i telespettatori incollati alla tv.

Il cast della fiction sarà composto dagli attori storici ai cui i fan sono affezionati e da alcune new entry, tra cui Federica De Benedittis, conosciuta per il ruolo di Roberta Pellegrini ne Il Paradiso delle signore.

Oltre a lei ci saranno Roberta Giarrusso, Luciano Scarpa e Rosario Lisma (quest'ultimo aveva già partecipato alla fiction nella puntata Una faccenda delicata)

Il commissario Montalbano: trame nuovi episodi

Il commissario Montalbano torna su Rai Uno a partire dal 9 marzo con tre episodi in prima serata. I tre appuntamenti si intitolano rispettivamente La rete di protezione, Il metodo Canalotti e Salvo amato Livia.

Nel primo episodio, Salvo Montalbano si troverà a dover risolvere un caso che ha le sue origini nel passato, ma verrà un po' ostacolato nelle indagini dalle riprese di una fiction ambientata negli anni 50'.

Inoltre dovrà gestire la sua completa incapacità nell'uso dei social network.

Il secondo episodio vedrà il commissario alle prese con un particolare caso nel quale dovrà scoprire chi ha assassinato due uomini, tra cui un certo Carmelo Catalanotti, un usuraio e regista teatrale che ha messo a punto un metodo di introspezione personale. Nel corso delle indagini incontrerà una dottoressa della scientifica che gli farà perdere letteralmente la testa.

Esso andrà in onda il 16 marzo.

L'ultimo episodio, sarà invece incentrato sulla storia d'amore tra Salvo Montalbano e la storica fidanzata Livia, ed andrà in onda il 23 marzo.

Il commissario Montalbano: i personaggi storici

Il commissario Montalbano manterrà inalterato il cast storico che ha contribuito al successo ventennale della fiction, ma lo integrerà con nuovi ingressi ai quali i telespettatori si affezioneranno sicuramente.

Tra i personaggi storici ci sono ovviamente Salvo Montalbano, il mitico commissario della Polizia di Vigata magistralmente interpretato da Luca Zingaretti. Al suo fianco ci saranno come sempre il vicecommissario Domenico Augello detto Mimì a cui presta il volto Cesare Bocci e l'ispettore capo Giuseppe Fazio da sempre interpretato dal bravissimo attore Beppe Mazzotta.

Ovviamente non mancherà il simpaticissimo e caratteristico centralinista Agatino Catarella, il cui ruolo è affidato da sempre all'attore Angelo Russo che più di una volta ha ribadito di aver iniziato a muovere i primi passi da attore proprio grazie a questo ruolo.

Ci sarà poi, ovviamente la storica fidanzata del commissario, Livia Burlando interpretata dal 2016 dall'attrice Sonia Bergamasco e Giorgio Bonfiglio, un uomo che non accetta la sua età, interpretato da Fabrizio Bentivoglio.

Le new entry de Il Commissario Montalbano

Se da un lato ci saranno tutti i personaggi storici, dall'altro i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, vedranno diverse new entry. I nuovi attori sono tutti molto conosciuti dal pubblico, sia quello del grande schermo, sia quello del piccolo. Tra questi ci saranno Federica De Benedittis, conosciuta al pubblico del piccolo schermo per il ruolo di Roberta Pellegrino ne Il Paradiso delle signore.

Oltre a lei, ci saranno, Roberta Giarrusso che ha partecipato nella fiction di successo, Il Commissario Manara e Luciano Scarpa conosciuto per il film Non pensarci. Inoltre ci sarà il ritorno di Rosario Lisma che in passato aveva già preso parte alla fiction nell'episodio intitolato Una faccenda delicata.