Le puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti dal 9 al 13 marzo, hanno segnato la fine della "riconquista" di Hope da parte di Thomas. Quest'ultimo è stato smascherato dalla giovane Logan, con un piano organizzato a puntino, proprio nel momento in cui lui si trovava sull'altare con l'intento di sposare Zoe. Le brutte intenzioni di Thomas hanno fatto cambiare opinione anche al piccolo Douglas, che ha deciso di rifiutare il padre per stare con Hope e Liam.

Beautiful, anticipazioni: Steffy confessa a Hope le manipolazioni di Thomas

Le manipolazioni di Thomas, ormai, hanno le ore contate. Steffy confessa a Hope e Liam che il bacio che si è scambiata con lo Spencer è stato progettato a tavolino dal giovane Forrester. Tutti e tre sono convinti che anche Zoe debba scoprire la verità su Thomas.

Quest'ultimo, ignaro della confessione della sorella, continua ad andare avanti con i suoi progetti per conquistare la giovane Logan, dicendo in primis al piccolo Douglas, a cui non piace tanto Zoe, che l'unica cosa che gli impedirebbe di sposarla sarebbe quella di sposare Hope.

Per questo motivo spinge il bambino a convincere la mamma di sposarlo nuovamente.

La "pazzia" di Thomas, però, non finisce qui. La sua ossessione per Hope, ormai, è fuori controllo, infatti il giovane Forrester ha addirittura disegnato l'abito da nozze per la sua amata. Il suo amico Vinny cerca di riportarlo con i piedi per terra, ma purtroppo ogni tentativo è vano. Thomas, però, non può immaginare che Hope sta già organizzando un piano che mandi a monte non solo il suo matrimonio con Zoe, ma anche tutte le sue manipolazioni.

Hope manda a monte i piani di Thomas

Intanto, il giorno del matrimonio tra Thomas e Zoe arriva. Proprio quando i due sono davanti all'altare, il piccolo Douglas decide di scappare. Il giovane Forrester, dentro di sé, è convinto che il figlio abbia finalmente incoraggiato Hope a sposarlo, per questo tentenna prima di pronunciare il fatidico sì. Proprio un istante prima di scambiarsi gli anelli con la Buckingham, Hope appare vestita da sposa e con in mano Douglas.

A quel punto Thomas non riesce più a proseguire: si scusa con Zoe, ma non può sposarla, Hope è la madre di suo figlio. La Buckingham si fa prendere dalla rabbia e schiaffeggia il giovane Forrester davanti a tutti. L'uomo confessa a Hope che è l'unica donna che lo abbia realmente reso felice. Le intenzioni della Logan, invece, sono totalmente opposte: infatti confessa di essere lì solamente per smascherarlo, gli racconta che sa tutto delle sue manipolazioni sul bacio tra Steffy e Liam e "sull'utilizzo" che ha fatto di Douglas e Zoe per cercare di riconquistarla.

Thomas cerca di difendersi dicendo che, in realtà, è Douglas che vuole che loro due siano nuovamente una famiglia con Hope.

Il bambino, però, non sta dalla parte del padre e lo rimprovera per aver mentito a Hope e Zoe, dicendogli che il suo desiderio ora è quello di stare con la giovane Logan, Liam e Beth. Per Thomas, ormai, è veramente la fine con Hope, infatti la ragazza gli dice: "Non mi avrai mai".