Domenica 22 marzo andrà in onda in prima serata su Rai 1, dalle ore 21:25 circa, la seconda puntata della serie tv Bella da morire, con protagonista l'attrice romana Cristiana Capotondi, nel ruolo dell'ispettrice Eva Cantini. In questo secondo appuntamento, la donna riuscirà ad ottenere l'arresto di Graziano Silvetti, amante e manager di Gioia, la povera ragazza uccisa e trovata in fondo al lago.

Arrestato il manager di Gioia

In particolare l'ispettrice Eva Cantini e l'ispettore Marco Corvi concentreranno le proprie indagini sul manager Graziano Silvetti, perché saranno convinti che l'uomo in questione, nasconda delle preziose informazioni sull'omicidio della ragazza.

Inoltre, Eva riuscirà ad ottenere l'arresto dell'uomo, grazie alla testimonianza della donna delle pulizie.

Successivamente, i due ispettori che si occupano del caso della giovane modella uccisa, scopriranno anche che Gioia assumeva regolarmente dei farmaci. Proprio per questo motivo, verranno fatte delle analisi, in cui si scopriranno nuovi dettagli che contribuiranno a svelare con accuratezza anche l'ora della morte della giovane.

Intanto, nel secondo episodio, ci saranno i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Matteo.

Purtroppo nessuno però si presenterà alla festa, eccetto Sergio, che diventerà quindi una specie di eroe per il nipote.

Poco dopo, Marco farà una confessione molto importante alla sua collega di lavoro, ovvero ammetterà di frequentare un centro per uomini violenti, perché in passato ha alzato le mani sulla sua fidanzata.

Matteo rimarrà coinvolto in un brutto incidente stradale

Ma gli avvenimenti di questo secondo episodio non finiranno qui, in quanto il piccolo Matteo rischierà la vita in un incidente stradale.

Dopo questo terribile avvenimento, Rachele confesserà a sua sorella Eva, il suo doloroso segreto, ovvero che il figlio è stato concepito a seguito di una violenza sessuale. Resterà da vedere se Eva guarderà con occhi diversi la sorella dopo questa confessione. Inoltre, emergerà anche qualcosa di nuovo sul passato dell'ispettrice Cantini.

Infine, ci sarà lo straziante funerale della giovane Gioia, in cui Sofia farà un discorso straziante, che commuoverà tutti i presenti.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata della serie tv targata Rai, per scoprire ulteriori novità sull'omicidio dell'aspirante modella di Lagonero. Intanto chi non avesse avuto la possibilità di vedere la prima puntata, potrà recuperarla sulla piattaforma gratuita di Rai play o anche rivederla martedì 17 e venerdì 20 marzo in prima serata su Rai Premium.