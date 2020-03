Ivana Icardi ormai da qualche settimana è protagonista di Supervivientes - l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi - dove intrattiene un'amicizia particolare con Hugo Sierra. L'uomo si trova da mesi al centro del Gossip spagnolo poiché è l'ex compagno di Adara Molinero, la bella spagnola che ha vinto il Grande Hermano Vip e attuale fidanzata di Gianmarco Onestini.

Avevamo conosciuto meglio l'argentina l'anno scorso, proprio dentro la casa del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso. Lì la sorella di Mauro Icardi si era presa una bella cotta per Gianmarco Onestini, tanto da mettere fine alla sua relazione e confessare i suoi sentimenti allo stesso Gianmarco.

Il ragazzo le diede un sonoro due di picche, sottolineando sostanzialmente di non ricambiare l'interesse. Ora Ivana ritenta la partecipazione ad un reality televisivo ma questa volta, anche lei come Onestini, in Spagna.

Notte romantica per Ivana e Hugo

Il reality è partito da poche settimane, ma il feeling fra Ivana e Hugo è scattato fin da subito. In pochi però credono nel loro flirt, considerato una ripicca di Hugo nei confronti dell'ex compagna che lo aveva scaricato per il giovane Onestini. Fatto sta che lo steso Sierra - finalmente di nuovo nello stesso gruppo di Ivana - ha cortesemente chiesto ai suoi compagni di isola di lasciarli da soli, in maniera tale da poter passare una notte con la bella argentina.

Le telecamere hanno ripreso tutto e il video ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando non poco scalpore.

Hugo Sierra e Adara Molinero hanno avuto una lunga storia d'amore, da cui è nato il loro bambino Martìn. Quando il figlio era nato da poco Adara ha deciso di partecipare all'edizione spagnola del Grande Fratello Vip, dove si è innamorata di Gianmarco Onestini e ha lasciato il compagno che l'aspettava a casa.

Onestini è invece uscito vincitore dallo spin-off del Grande Hermano e, una volta tornato alla realtà, ha ufficializzato la sua relazione con Adara, presentandola anche alla sua famiglia. Per questo motivo in pochi si fidano di Sierra, credendo che il suo comportamento non sia nient'altro che una vendetta verso Adara.

Ivana forse fidanzata prima di Supervivientes

A mettere ancora carne sul fuoco ci pensa un altro concorrente di Supervivientes, il quale avrebbe dichiarato che Ivana Icardi non era single al momento dell'entrata nel reality.

Un compagno di avventura di Ivana sostiene che lei stessa gli avrebbe confidato poco prima di partire per l'Honduras di frequentare qualcuno fuori. Anche la madre di Adara Molinero, l'ex suocera di Sierra, sarebbe a conoscenza di questa informazione. Nonostante questo Hugo è sembrato abbastanza indifferente e concentrato sul presente, dichiarando che a lui non interessa cosa è successo prima di Supervivientes.