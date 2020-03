Maria Bouzas, l'attrice che presta il volto a donna Francisca ne Il Segreto torna a parlare nuovamente della chiusura della soap tv iberica e lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale Mio. L'attrice pare molto dispiaciuta e rammaricata per la decisione presa dalla produzione dopo ben nove anni, soprattutto per il fatto di dover lasciare un gruppo di lavoro con cui si è trovata benissimo. Tra le altre cose la Bouzas ha voluto spendere parole di apprezzamento per il suo collega Ramon Ibarra, l'interprete di Raimundo Ulloa, con il quale ha stretto una profonda e sincera amicizia.

Il Segreto chiude dopo nove anni, l'attrice di donna Francisca non nasconde il suo rammarico

L'attrice Maria Bouzas che, anche i telespettatori italiani de Il segreto hanno conosciuto ed apprezzato nei panni di donna Francisca Montenegro, è tornata a parlare della chiusura della soap iberica che, salvo impedimenti, terminerà le riprese in Spagna verso l'estate. Per i telespettatori italiani invece, il gran finale è previsto per la fine del 2020 data la differenza temporale di qualche mese tra la messa in onda delle punatte italiane e spagnole.

L'attrice, nel corso di un'intervista, è tornata quindi sull'argomento, visto le numerose domande dei fan sul perché della decisione di chiudere la soap. A tali quesiti, la Bouzas ha detto: 'Bisognerebbe fare questa domanda ai responsabili di 'Altresmedia'', aggiungendo poi che, anche per gli attori non è certo stata una bella bella notizia. Dalle sue parole traspare tutto il rammarico per un' avventura durata ben nove anni e durante la quale ha condiviso il set con altri colleghi, molti dei quali sono diventati suoi carissimi amici.

Maria Bouzas torna a parlare dopo l'annuncio della chiusura de Il segreto: 'Mi mancherà'

Tra i colleghi con cui ha stretto un profondo e sincero legame di amicizia vi è Ramon Ibarra, l'attore che presta il volto a Raimundo Ulloa e di cui Maria Bouzas dice: 'Il miglior amico e collega che si possa mai avere', a testimonianza di quanto i rapporti umani sul set de Il segreto siano sinceri e profondi. 'Questa routine di lavoro mi mancherà' aggiunge l'attrice, la quale ammette, con rammarico, come gli mancherà non vedere le persone con cui è stata felice in questi ultimi anni.

Nulla è invece trapelato sul finale de Il segreto e, tal proposito, anche Maria Bouzas non si è voluta sbilanciare. Da quanto si apprende, dopo la chiusura de Il segreto, per l'attrice sono in cantiere diversi progetti che la dovrebbero vedere impegnata non solo in teatro, ma anche in una nuova serie tv, forse in panni molto diversi dall'arcigna donna Francisca. Per sua stessa ammissione, Maria nella vita reale, è molto diversa dal personaggio che l'ha resa famosa. Si viene a sapere infatti che, l'attrice è scherzosa e sorridente dietro le quinte, mentre della sua vita privata si sa solo che è sposata e ha due figli.