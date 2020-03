Prima puntata settimanale del trono over di Uomini e donne, che sarà molto particolare, viste le disposizioni emanate dal DPCM a causa dell'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese. A ogni modo, le dame sfileranno. Gemma mostrerà qualche segno di cedimento a causa dei corteggiatori che "scarseggiano", mentre Veronica avrà delle rivelazioni su Andrea.

Uomini e Donne, anticipazioni: le dame sfilano a tema 'Solo per i tuoi occhi'

Sarà una puntata molto particolare quella odierna del trono over di Uomini e Donne.

Il tutto è stato registrato domenica 8 marzo, in seguito al DPCM emanato per contrastare l'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l'Italia. Per questo motivo, molti protagonisti non hanno potuto raggiungere gli studi Elios di Roma. I parterre, oggi, saranno abbastanza vuoti e alcuni componenti, come Barbara e Rosario, saranno in collegamento dalle rispettive città. Anche il pubblico, ovviamente, non sarà presente e i componenti del parterre e gli opinionisti saranno posizionati seguendo le dovute distanze di sicurezza.

A ogni modo lo spettacolo continuerà e le dame sfileranno a tema "Solo per i tuoi occhi". Saliranno in passerella Veronica, Valentina, Anna e Gemma. Quest'ultima, attualmente, non sta attraversando un periodo facile, infatti i "corteggiatori" scarseggiano e questa cosa la sta facendo molto soffrire. Ovviamente Tina non gliele manderà a dire e la dama torinese, in lacrime, le dirà: "Potresti essere ogni tanto sensibile?".

Per quanto riguarda Valentina, durante la settimana è uscita con Andrea. Veronica, su quest'ultimo, avrà qualcosa da dire. Stando a quanto dirà la dama, mentre stavano uscendo insieme, lui avrebbe baciato un'altra. Sarà vero? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.