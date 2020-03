Al Grande Fratello Vip, quella di ieri è stata una domenica piuttosto movimentata. In casa ci sono state diverse discussioni molto accese che hanno interrotto la quiete e hanno coinvolto alcuni protagonisti del famoso reality. Lo scontro più forte ha visto protagonisti l'ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, ex partecipante di Uomini e donne over. In questa edizione del Grande Fratello Vip le liti non mancano mai e spesso raggiungono livelli imbarazzanti e alquanto insostenibili.

Ieri, l'ultimo episodio. Di seguito il racconto di come sono andate le cose.

Sossio Aruta dice a Teresanna Pugliese che è una cafona

Tutto è iniziato quando Teresanna Pugliese era intenta a svolgere le faccende domestiche. Stava togliendo i peli lasciati da Sossio sul tavolo dopo la consueta depilazione. Aruta senza replicare ha pulito e poi è uscito in giardino a prendere il sole. La discussione però è nata poco dopo per un fraintendimento. Teresanna stava lavando la veranda insieme ad Antonio Zequila e ha detto che gli altri coinquilini credevano di stare al lido Mappatella.

(Spiaggia napoletana caratterizzata da un ammasso di persone). Sossio si è sentito chiamato in causa ed ha detto a Teresanna: "Vedi di smetterla e stai attenta." Una sorta di minaccia a cui la Pugliese ha risposto dando a Sossio del tamarro. La lite è andata avanti ancora a lungo. Sono volate delle offese e delle parole anche molto pesanti. Sossio ad un certo punto ha detto che Teresanna è una cafona.

Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non scorre buon sangue dall'inizio. Già nei giorni scorsi c'erano stati altri scontri anche piuttosto forti.

Liti e scontri accesi tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese proprio non si sopportano. Quella di ieri è stata solo l'ennesima litigata tra i due concorrenti. La scorsa settimana la discussione era nata dopo uno scherzo fatto da Aruta e ritenuto di cattivo gusto dagli altri inquilini.

L'ex di Uomini e Donne aveva svegliato tutti suonando pentole e coperchi. La Pugliese in quell'occasione era andata su tutte le furie accusando Sossio Aruta di pensare di vivere in un campeggio. In giardino tra i due nacque uno scontro fortissimo e anche quella volta volarono stracci. C'è da dire che molti però diedero ragione a Teresanna accusando l'ex di Uomini e Donne di avere manie di protagonismo. I due riusciranno mai ad andare d'accordo e a convivere pacificamente nella casa del GF Vip? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti day-time e prime-time per scoprirlo. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 18 marzo alle 21 e 20 circa dopo Striscia la notizia.