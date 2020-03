Domenica 1° marzo, dalle ore 21:05 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Come di consueto, il conduttore Fabio Fazio sarà affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto (alla quale sono affidati gli spazi comici).

Anche durante quest'appuntamento ci si soffermerà sull'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Il presentatore ligure, infatti, intervisterà il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il virologo Roberto Burioni.

Per quanto riguarda lo spettacolo, c'è grande attesa per l'intervento di Maria De Filippi.

Che tempo che fa: il punto sull'emergenza coronavirus

Un'ampia parte della puntata del 1° marzo sarà dedicata all'emergenza coronavirus che da più di una settimana ha colpito duramente alcune zone dell'Italia (in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). Stando all'ultimo bilancio rilasciato dalle autorità - risalente alla serata di sabato 29 febbraio - nel nostro Paese i contagiati sono oltre mille, mentre i decessi sono 29.

I pazienti guariti, invece, sono 50. Inoltre, nonostante diversi contagiati siano in quarantena presso i loro domicili (perché asintomatici o afflitti da sintomi molto leggeri) vi sono un centinaio di persone in terapia intensiva.

Per fare il punto della situazione, Fabio Fazio intervisterà Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile e commissario all'emergenza. Ci sarò spazio per Roberto Burioni, virologo che nelle scorse settimane è già stato ospite del programma.

Nel corso della diretta, sul tema (e su tutte le possibili conseguenze economiche e sociali) interverranno anche Piero Angela, l'economista Carlo Cottarelli, l'antropologo Marino Niola e il giornalista Antonio Di Bella. Infine, ci saranno anche dei collegamenti in diretta dalle zone interessate dal contagio.

Che tempo che fa, gli altri ospiti: De Filippi e Zingaretti

Per quanto riguarda gli altri ospiti, c'è grande attesa per l'approdo di Maria De Filippi.

La conduttrice tornerà negli studi dello show di Fazio dopo ben due anni: l'ultima intervista al programma della Rai, infatti, risale all'8 aprile 2018. La conduttrice lombarda è reduce da un fine settimana in cui è stata protagonista in ben due occasioni della prima serata di Canale 5: il 28 febbraio ha presentato Amici, mentre il 29 è andata in onda con C'è Posta per Te, ottenendo in entrambi i casi ottimi riscontri in termini di share.

Fabio Fazio accoglierà anche Luca Zingaretti, attore che dà il volto all'amatissimo Commissario Montalbano. L'artista romano parlerà proprio dei due nuovi episodi delle vicende del personaggio ideato dal compianto Andrea Camilleri, che andranno in onda il 9 e 16 marzo.

Direttamente dal Festival di Sanremo arriverà Leo Gassmann, vincitore della categoria delle Nuove Proposte con il brano "Vai bene così". Infine, spazio allo scrittore Carlo Lucarelli, che dal 3 marzo sarà nelle librerie con il suo nuovo romanzo intitolato "L'inverno più nero".