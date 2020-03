Riccardo Guarnieri, ormai volto storico del Trono Over di Uomini e donne, ha rilasciato una lunga intervista al magazine dedicato proprio al programma di Maria De Filippi. Nel corso della chiacchierata ha spiegato come sta proseguendo la storia d'amore con Ida Platano.

L'ex cavaliere pugliese si è anche soffermato sull'ennesimo momento di crisi che ha superato insieme alla fidanzata, e del forte sentimento che li unisce nonostante alcune incomprensioni e litigi. Guarnieri ha speso delle bellissime parole per la compagna, rivelando di ammirarla molto come donna e madre.

Di recente, entrambi sono tornati negli studi di Uomini e Donne per parlare delle ultime difficoltà che hanno dovuto superare. Per fortuna, al momento le cose sembrano andare per il meglio, poiché Ida e Riccardo sono apparsi più felici e innamorati che mai.

Crisi superata per Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo un nuovo momento di tensione, sembra che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia ritornato il sereno. D'altronde, la loro storia è sempre stata caratterizzata da continui alti e bassi. I fan si erano allarmati dopo essersi accorti che il 41enne tarantino aveva cancellato dai suoi profili social le foto di coppia.

Nel corso dell'intervista a U&D Magazine, Riccardo ha spiegato che si è trattato di un gesto dettato da un momento di rabbia scaturito al culmine dell'ennesima litigata con Ida. Entrambi, infatti, sono da poco usciti da un periodo delicato fatto soprattutto di scontri, accuse reciproche e lunghi silenzi. Il motivo scatenante è legato ad un'altra donna che ha contattato la Platano per rivelarle di aver avuto una frequentazione con il suo attuale compagno.

Il tarantino ha chiarito di aver conosciuto questa persona quando lui e Ida avevano interrotto la relazione. Inoltre ha aggiunto di aver sempre spiegato alla signora in questione che tra di loro non ci sarebbe mai stato nulla d'importante.

Proseguendo nelle sue rivelazioni, Riccardo ha voluto rivolgere delle parole romantiche a Ida, spiegando cos'è che ama di più di lei e che lo aiuta a superare ogni ostacolo pur di averla sempre accanto a sé.

Riccardo Guarnieri: 'Ida mi piace così com'è'

Riccardo ha dichiarato che di Ida ama il suo modo di essere donna e madre che, a suo parere: "Rasenta la perfezione". Di conseguenza, a fronte di queste grandi qualità, è ben disposto ad accettare i piccoli difetti della compagna.

Senza mezzi termini, Guarnieri ha affermato: "Ida mi piace così com'è: la sua forza e la sua determinazione sono straordinarie". Ha anche svelato che quando sono lontani gli manca proprio la quotidianità che vive con lei.

Tra i maggiori difetti della loro relazione vi è indubbiamente la mancanza di dialogo. Nonostante ciò, il 41enne pugliese ha spiegato che negli ultimi giorni hanno parlato tanto, riuscendo a farlo finalmente con serenità.

L'ultima settimana trascorsa insieme è stata molto bella, l'hanno vissuta come una vera famiglia, con gioia e complicità.