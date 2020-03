Non c'è pace in questi giorni al Grande Fratello Vip dove, dopo le liti tra Antonella e Valeria, da poche ore è scoppiata una nuova bufera che vede protagonista Asia Valente. La giovane influencer, è ricaduta nel medesimo errore di qualche giorno fa ed ha nuovamente apostrofato Sossio con un termine improprio. Dopo la ramanzina ricevuta da Alfonso Signorini in diretta tv, questa volta la Valente rischia seriamente la squalifica dal Gf Vip.

Nuovo scivolone di Asia al Gf Vip: insulta Sossio Aruta

Dopo aver dato del 'down' a Sossio nei giorni scorsi, cosa che le è costata un'ammonizione da parte del conduttore del Gf Vip, Asia Valente ci è ricascata commettendo un errore simile, utilizzando una terminologia impropria ai danni di Sossio Aruta, reo di avergli fatto un gavettone.

L'episodio è avvenuto ieri mattina in giardino e sui social si è scatenata una bufera intorno all'ennesima gaffe della gieffina.

Asia in lacrime dopo la frase infelice a Sossio

Asia Valente ha insultato Sossio Aruta definendolo 'handicappato'. Una gaffe che non è passata inosservata né al pubblico del Gf Vip, né agli altri concorrenti. Questi ultimi, hanno immediatamente rimproverato Asia per la frase infelice, mentre lei è scoppiata in lacrime dopo aver compreso l'errore commesso. Sembra che la concorrente non dia peso alle parole e utilizzi con molta facilità dei termini che offendono i 'down' e non solo.

La Valente a rischio squalifica

Sin da subito, gli utenti di Twitter hanno commentato l'ennesimo scivolone di Asia, mettendo in dubbio la veridicità delle sue lacrime. L'ipotesi è che la giovane influencer non abbia in realtà compreso la gravità delle sue parole, ma si sia solo preoccupata di essere cacciata dal Gf Vip, paura che Asia ha esternato parlando con Antonella e Sara. Lacrime amare per la Valente che, a distanza di pochi giorni, è ritornata ad utilizzare termini impropri e che, a questo punto, potrebbero costarle la squalifica.

Già la scorsa volta, le sue frasi infelici avevano fatto arrabbiare il Presidente Onlus dei disabili e, quanto accaduto ieri, potrebbe surriscaldare nuovamente gli animi. Sui social intanto, anche gli utenti ne chiedono la squalifica, criticando tra l'altro, il fatto di non averla cacciata già nella puntata di lunedì scorso. In attesa delle decisioni in merito alla delicata questione riguardante Asia Valente e la sua nuova 'gaffe', si ricorda che sul Canale 5, è possibile seguire tutte le vicende della Casa del Gf Vip 24 ore su 24.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diversi filmati riguardanti i concorrenti della Casa di Cinecittà.