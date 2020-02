Continua l'appuntamento con le novità riguardanti Il paradiso delle signore, la TV Soap campionessa di ascolti su Rai 1. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 annunciano che Armando Ferraris e Agnese Amato si allontaneranno a causa di Antonio. Salvatore, invece, con l'aiuto di suo fratello racconterà a sua madre tutta la verità su Giuseppe. Adelaide Sant'Erasmo ritornerà a vivere nella sua tenuta.

Il paradiso delle signore, spoiler della settimana 24-28 febbraio: Agnese scopre la verità su Giuseppe

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, attinenti alle nuove puntate a cui i telespettatori di Rai 1 assisteranno dal 24 al 28 febbraio, rivelano che Elena e Antonio ritorneranno da Torino per aiutare Salvatore a raccontare la brutta verità ad Agnese, la quale non immaginerà completamente una notizia così forte su suo marito Giuseppe. Intanto Umberto farà sapere ai suoi figli che la Banca Guarnieri sta per chiudere e che ben presto sarà obbligato a mettere in vendita anche la tenuta di famiglia.

Angela Barbieri si riavvicinerà a Riccardo cercando di supportare il giovane a superare il complicato momento che sta passando. Irene, invece, coinvolgerà Rocco in un piano per suscitare la gelosia di Marina. Antonio non vedrà di buon occhio il rapporto tra Agnese e Armando Ferraris, ragion per cui lo farà sapere al capo magazziniere.

Il paradiso delle signore al 28 febbraio: Armando si allontana da Agnese

Le trame de Il paradiso delle signore in programmazione la prossima settimana, rivelano che il piano messo in atto da Irene e Rocco per far ingelosire Marina sembrerà funzionare alla grande. Nel frattempo Armando, in seguito all'incontro con Antonio, sceglierà di allontanarsi da Agnese, tant'è che lei non riuscirà a capirne la motivazione.

Il giovane Guarnieri sarà sempre più stupito dalla Barbieri, tuttavia la ragazza non riuscirà a lasciarsi andare in quanto sarà consapevole che è un amore impossibile. Intanto in un momento di debolezza la signora Amato si mostrerà disponibile verso Ferraris, a quel punto lui darà prova di essere un vero gentiluomo. Riccardo, invece, avrà un'idea per salvare la tenuta di famiglia.

Il paradiso delle signore: Angela riceve un invito da Riccardo

Gli spoiler delle puntate de Il paradiso delle signore in onda fino al 28 febbraio svelano che Luciano incontrerà Ennio e Clelia, ma che cercherà di non immischiarsi nella vita privata della Calligaris.

Nel frattempo Antonio si ricrederà su Armando, tant'è da porgli le sue scuse: qui il ragazzo chiederà al capo magazziniere di prendersi cura di sua madre. La contessa Adelaide Sant'Erasmo acquisterà la tenuta Guarnieri dove ritornerà ad abitare come una vera regina. Tuttavia tra lei e Umberto ci sarà ancora una forte tensione. Per finire, Riccardo inviterà Angela a uscire insieme a lui, mentre Celia scoprirà la verità sulla vera paternità di Federico. Ricordiamo che tutti gli episodi settimanali della Serie TV sono disponibili in repliche streaming online sul sito on demand di Rai Play.