Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Iberica Una vita, la soap che regala sempre ottimi ascolti alle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda dall'8 al 13 marzo 2020 rivelano che Celia incomincerà ad odiare Lolita a causa della piccola Milagros. Ramon Palacios, invece, avrà intenzione di togliersi la vita. Lucia Alvarado seguirà Telmo Martinez in una locanda, mentre Ursula Dicenta sarà in uno stato di salute precario.

Una Vita, anticipazioni della settimana 8-13 marzo: Ramon non sopporta i pianti di Milagros

Le anticipazioni di Una Vita, focalizzate sulle nuove puntate che i telespettatori assisteranno da lunedì 8 a venerdì 13 marzo su Canale 5, rivelano che fidandosi del sostegno dell'ispettore Mendez, Lucia e Telmo faranno in modo che Agustina possa dargli delle informazioni valide per discolpare Ursula, la quale sarà in procinto di essere giustiziata per l'assassino di Fra Guillermo. Batan, invece, continuerà a ricattare Samuel Alday.

Intanto Inigo avrà intenzione di liberare Tito dalle grinfie di Salvador Borras, tuttavia non saprà come ricavare le 25.000 pesetas che il manager di pugilato gli ha domandato. Martinez e l'Alvarado faranno sapere a Felipe Alvarez Hermoso del loro fidanzamento, mentre Ramon non riuscirà a tollerare i pianti della figlia Milagros in quanto sarà ancora colpito per la morte inaspettata di Trini. Per questo motivo, Celia deciderà di portarsi la piccola a casa sua.

Una Vita al 13 marzo: Lucia segue Telmo di nascosto, Ursula non sta bene

Le trame di Una Vita in onda prossima settimana, rivelano che Agustina indicherà Filo, un tirapiedi di Jimeno, come l’omicida di Fra Guillermo. Nel frattempo, Telmo vorrà dare il suo aiuto a Mendez per andare avanti con le indagini, ragion per cui Martinez si recherà in una locanda squallida per trovare il presunto assassino. In questa occasione, Lucia seguirà il suo fidanzato senza fargli sapere niente, tant'è che tra loro ci saranno attimi di forte tensione.

Fortunatamente alla fine i due riusciranno a far arrestare il malvivente. L'ispettore durante il colloquio in commissariato cercherà di far confessare il criminale, anche se senza successo. Intanto in ansia per il comportamento di Ramon, Antonito e Lolita chiederanno a l'ex prete di parlare con lui. Grazie all'aiuto di Samuel, che andrà in prigione con il pretesto di fare una visita di cortesia a Ursula, Filo riuscirà a fuggire.

Una Vita: Ramon tenta il suicidio, Celia in disaccordo con Lolita

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita inoltre, svelano che Antonio e Lolita chiederanno di nuovo a Celia di occuparsi di Milagros.

In seguito, l'ex governante sceglierà di ascoltare il consiglio di Fabiana, ragion per cui deciderà di ingaggiare una tata che può dare da mangiare alla sorellina di suo marito. Servendosi di un cavillo legale, Mendez riuscirà a scagionare la Diacenta, ormai in precario stato di salute, malgrado la fuga di Filo. Intanto Batan, nervoso al solo pensiero di aver perduto uno dei suoi tirapiedi migliori per via dell'assassino di Fra Guillermo, intimerà all'Alday di saldare il prima possibile il suo debito. Il Palacios fingerà di essersi ripreso accettando di recarsi all'Ateneo con Felipe. Purtroppo, però, il vedovo di Trini proverà con ogni metodo a rimanere da solo a casa, ragion per cui manderà via Fabiana affidandogli un insolito servizio da svolgere.

In questa occasione, Ramon avrà intenzione di tentare il suicidio, se solo l’Alvarez Hermoso non intuisse cosa abbia in mente di fare. Per finire, Celia incomincerà a odiare Lolita in quanto non accetta l'idea che la sua ex cameriera voglia ingaggiare una tata per Milagros.