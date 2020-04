Cosa ci faceva Andrea Damante a spasso con due amici ieri, martedì 28 aprile? È questa la domanda che si stanno facendo alcuni fan dopo aver visto lo scatto (poi rimosso dai diretti interessati) in cui il dj posava in macchina con due persone. Sebbene il ragazzo indossasse la mascherina, secondo tanti avrebbe violato la quarantena spostandosi da casa per motivi non legati alla salute o al lavoro.

La foto di Andrea Damante in macchina fa infuriare i fan

Mancano ancora un po' di giorni all'inizio della "Fase 2", quella che permetterà l'allentamento di qualche norma attualmente vigente in Italia per l'emergenza Covid-19, ma qualche personaggio famoso sembra non farci troppo caso.

Nelle ultime ore, infatti, in rete impazza una polemica su un ragazzo molto conosciuto che pare aver violato la quarantena per motivi lontani da quelli considerati strettamente necessari per uscire di casa in questo periodo.

Andrea Damante, infatti, ha posato assieme a due suoi amici in macchina, probabilmente durante il tragitto che li ha portati ad uno studio di registrazione (lo si evince da una Stories che il dj ha messo su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri). Lo scatto nel quale l'ex tronista di Uomini e donne è apparso con due giovani, Luca e Marco, ha scatenato la furiosa reazione di chiunque l'abbia visto: sebbene i tre indossassero la mascherina, è piuttosto assurdo che abbiano deciso di uscire di casa per ragioni futili che non rientrano tra quelle di vitale importanza (spostamenti di lavoro o per questioni di salute serie).

Pioggia di commenti negativi per Andrea Damante

A puntare il dito contro Andrea Damante dopo aver visto la foto in auto con due amici, sono stati in moltissimi. A chi ha provato a difendere il ragazzo dicendo che lo scatto in questione poteva essere vecchio, hanno risposto i più attenti, che hanno subito notato che l'immagine è stata rimossa dai social network quando ha iniziato a montare la polemica.

"Vergognosi, se ne fregano della legge e della salute altrui", "Sono schifata, noi in casa e questi se ne fregano di tutto", "Più schifosi di loro, sono quelli che li giustificano", "Questi influencer sono una vergogna, falsi", "Lui e Giulia mi sono scesi tanto, hanno violato la quarantena", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sul web dopo che il dj siciliano è stato sorpreso in macchina con due persone con le quali non sta condividendo l'isolamento domiciliare.

A far arrabbiare ancora di più i fan, è stata la mancata giustificazione del giovane: sebbene sia stato sommerso da critiche e insulti, il "Dama" non si è ancora esposto per spiegare cosa ci faceva fuori di casa il 28 aprile.

Giulia De Lellis e Andrea Damante dividono dopo il ritorno di fiamma

Da quando i "Damellis" sono tornati insieme, non passa giorno che qualcuno non trovi il pretesto giusto per attaccarli. Inizialmente è toccato a Giulia ricevere una marea di commenti negativi e di protesta da chi non ha apprezzato l'ennesima possibilità che ha deciso di dare a colui che l'ha ripetutamente tradita in passato.

Se l'influencer è stata etichettata con termini come "falsa", "incoerente" e "donna senza dignità", il suo compagno era riuscito a cavarsela fino a poche ore fa. Dopo che è stato beccato a violare la quarantena, probabilmente per ragioni di lavoro non strettamente necessarie, il dj è stato sommerso da critiche anche molto feroci. Sono in tanti, infatti, a pensare che i personaggi famosi debbano essere i primi a dare il buon esempio ai loro sostenitori, soprattutto in un momento delicato come quello che tutta Italia sta vivendo da circa due mesi.