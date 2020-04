La grande polemica scatenatasi in seguito alla diffusione di una vecchia intervista realizzata da Ellen Pomepo non accenna a placarsi. Mercoledì scorso è trapelato sul web un estratto con delle dichiarazioni che hanno letteralmente indignato i fan dell'attrice. Durante un incontro con una platea di giovani donne, il volto di Meredith Grey aveva commentato il delicato tema delle molestie in ambito lavorativo e raccontato il suo incontro con Harvey Weinsten. Una serie di dichiarazioni, riguardanti l'estrema necessità - per le donne - di non scendere a compromessi per realizzarsi nello showbusiness, hanno fatto esplodere il web che si è immediatamente scagliato contro la Pompeo accusandola di sessismo e di colpevolizzare le vittime di abusi.

Ellen Pompeo si difende dopo le accuse di sessismo: 'L'intervista risale a più di due anni fa'

A pochi giorni dallo tsunami mediatico, la protagonista di Grey's Anatomy ha rotto il silenzio e tramite il suo profilo Twitter ha deciso di spiegare meglio la sua posizione. In particolare l'attrice, sottolineando l'estrema delicatezza del tema in esame, ha voluto precisare che l'intervista incriminata risale a più di due anni fa, quando Weinstein non era ancora stato condannato. All'epoca, come sottolineato da Ellen Pompeo, le decine di testimonianze non erano infatti state rese note.

Ecco cosa ha dichiarato l'attrice a tal proposito:

"Lo dico per coloro che si sono sentiti offesi o l'hanno presa sul personale, questa intervista risale a più di due anni fa quando ancora le donne non avevano raccontato le loro storie e certamente non sapevo che fosse uno stupratore. Tutto questo porta l'argomento su un altro livello."

Continuando a rispondere alle migliaia di tweet che hanno invaso il suo profilo social, la donna ha poi replicato a chi le ha fatto, correttamente, notare che le sue dichiarazioni su Harvey Weinsten, in realtà, sono state rilasciate dopo la condanna dell'uomo.

Una rivelazione che l'attrice ha così commentato:

"Ok, ho appena appreso che la vicenda del Times Up è avvenuta prima, ma non l’ho letta… Ho seguito la notizia solo dopo l'inizio del processo."

For those who feel offended or are taking this personally this panel was 2 + years ago and it was way before the whole stories of the women came out I Certainly didn’t know he was a rapist at that point ... that took shit to a whole different level. https://t.co/gvvfPIw25f — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 23, 2020

La protagonista di Grey's Anatomy dichiara: 'Stavo parlando del mio modo di affrontare le situazioni'

Dichiarazioni, quest'ultime, che non hanno persuaso i fan di Ellen Pompeo ancora convinti che la donna abbia usato un linguaggio del tutto improprio per lanciare un messaggio molto pericoloso.

Un' accusa che la donna ha gentilmente rimandato al mittente. Precisando che le sue dichiarazioni facevano riferimento, esclusivamente, alla propria esperienza personale, l'attrice ha infatti dichiarato:

"Stavo parlando di molestie, non di aggressioni. Due cose diverse. Stavo parlando della mia esperienza a Hollywood e della mia visione a riguardo [...] e del MIO modo di affrontare le situazioni. Non era un commento su come le altre donne gestiscono le cose. Grazie a Dio ora possiamo parlare, ma ancora una volta le molestie e le aggressioni sono due cose diverse, entrambe terribili, ma diverse."