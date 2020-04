Giovedì sera alle 21:30 sarà trasmessa su Rai1 la seconda puntata della Serie TV 'Doc- Nelle tue mani', che nei primi due episodi trasmessi ha totalizzato ascolti record con quasi 7 milioni e mezzo di spettatori, con share superiore al 25%. Un grande seguito al debutto per il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che anche nel corso dei due nuovi episodi cercherà in ogni modo di ricordare quanto successo negli ultimi 12 anni della sua vita. Di seguito un riassunto di quanto successo nella prima puntata e le anticipazioni su quella prevista giovedì.

Il riassunto dei primi due episodi

Questa serie tv vede al centro la figura del medico Andrea Fanti e i primi due episodi sono stati trasmessi il 26 marzo sulla prima rete nazionale. Il primo episodio dal titolo 'Meno 12' inizia con il racconto della vita del medico Fanti, impegnato tra la sua attività di primario di medicina interna e la storia d'amore con Giulia. Una carriera di tutto rispetto che subisce una svolta tragica, quando un padre di un paziente deceduto nel reparto gli spara facendolo finire in coma.

Dopo alcune ore di intervento riesce a salvarsi, ma non ricorda quanto successo negli ultimi 12 anni di vita. Durante il risveglio fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e addirittura se stesso. Tra coloro i quali non sono dispiaciuti per la sua amnesia c'è il collega Marco Sardoni, poiché Fanti aveva scoperto che la morte del ragazzo era avvenuta a causa di uno scambio di cartelle mediche e per errore del dottore Sardoni alla vittima era stato somministrato un farmaco sbagliato.

Il secondo episodio, dal titolo 'Selfie', viene aperto con il dottore Fanti che viene ricoverato nel reparto di medicina interna, luogo a lui molto familiare. Giulia, legata sentimentalmente con il medico, cerca di stargli vicino e di aiutarlo, tuttavia non ha davanti a sé la persona che ricordava. Andrea cerca di prendere coscienza della sua situazione e nel frattempo si trova a doversi confrontare con il caso di Jacopo, un ragazzo che sta lottando con una malattia complicata e con un segreto difficile da poter rivelare.

Grazie ad una intuizione di Andrea, il giovane Jacopo riesce a salvarsi e a poter vedere in tempo la nascita della figlia. La prima puntata si chiude con il medico Fanti che resta in ospedale, pur non potendo più prescrivere cure e nemmeno somministrarle.

Anticipazioni sui due nuovi episodi e la replica su Raiplay

In base alle anticipazioni tv notiamo che nel terzo episodio dal titolo 'Niente di personale', Andrea Fanti è costretto a iniziare tutto daccapo e il suo compito è quello di aiutare gli specializzandi. Questo è un aspetto paradossale, considerato che fino a pochi giorni prima era lo stesso Fanti a terrorizzarli e ora faticano ad abituarsi alla sua presenza.

Intanto Andrea cerca di conquistare la sua ex moglie, con la quale aveva divorziato pochi anni prima e nello stesso tempo lavora al caso di una giovane manager, insieme a Giulia. La collaborazione tra i due si rivela più difficile ed ostica di quanto previsto.

Il quarto episodio dal titolo 'Una cosa buona che fa male', inizia con l'arrivo in ospedale di un paziente importante per Giulia. Questo fatto porta ad esasperare la competizione tra gli specializzandi e Andrea ha così l'occasione per conoscerli meglio. Nel frattempo coinvolge il reparto affinché lo possano aiutare nella ricerca della password della sua email, al fine di scoprire una parte importante del suo passato.

Gli ostacoli non tardano ad arrivare, in quanto c'è qualcuno che vuole evitare che la verità venga fuori.

Per vedere come finisce questa seconda puntata non resta che attendere la sua messa in onda. Per chi non avesse potuto seguire la puntata in diretta, potrà rivederla su Raiplay, canale streaming gratuito di riferimento della rete Rai e per potere accedere alla piattaforma non sarà necessaria effettuare alcuna registrazione.

In onda solo le prime 4 puntate della fiction

La serie tv che ha registrato ottimi ascolti sin dalla prima puntata, tanto da essere risultata la più seguita della settimana, così come rivelato dai suoi protagonisti andrà in onda solo fino al 16 aprile, mentre non è stata comunicata la data delle rimanenti 4 puntate.

Tutto questo a causa della emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura di tutti i set e la sospensione delle riprese. Come affermato da Luca Argentero, molto probabilmente le restanti puntate con il finale di stagione saranno trasmesse su Rai1 in autunno, ma l'ufficialità sarà data dalla direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta e dalla società di produzione Lux Vide.