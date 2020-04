Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita riguardanti gli episodi in onda da lunedì 6 aprile a domenica 12 aprile. Sono anni che questa amatissima TV Soap riesce a coinvolgere l'affezionato pubblico e a sorprenderlo con colpi di scena emozionanti. Le puntate di 'Una vita' vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su canale 5 alle ore 14:10 e sono visionabili anche sul sito di Mediaset Play. È possibile anche scaricare l'omonima app per assistere allo streaming gratuito su device Android e Apple.

Nella settimana dal 6 al 12 aprile assisteremo ai tentativi di Celia di riconquistare la fiducia di Ramon, alla liberazione di Flora e alla nascita di una Fondazione per mano di Telmo e Lucia.

È importante ricordare che sabato 11 aprile l'episodio pomeridiano di Una vita non andrà in onda.

Una vita, trame dal 6 al 12 aprile: Felipe temerà per la salute psichica della moglie.

Felipe inizierà a notare qualcosa di strano in Celia, si sentirà trascurato dato che la moglie non farà che trascorrere ogni momento libero della sua giornata con la piccola Milagros.

Cercherà di metterla in guardia dicendole che ormai sta perdendo il controllo e che, per restare accanto alla bambina, non si è recata neanche alla festa per il diciottesimo compleanno di Lucia. Celia ribatterà affermando che Ramon non può prendersi cura della piccola perché non è in grado di badare alla sua educazione. Nel frattempo, Lucia e Telmo decideranno di dare vita a una Fondazione per salvare il denaro della ragazza e faranno grandi progetti a questo proposito.

Nel mentre, Flora verrà liberata dal rapimento del suo strozzino e tornerà a lavorare assieme a suo fratello, accogliendo anche Tito sul posto di lavoro. Ci sarà, inoltre, un confronto tra Lucia e Samuel dove quest'ultimo l'accuserà di essere la causa di tutti i suoi problemi. Proprio nel momento in cui la conversazione si farà più accesa, i due verranno spaventati dal suono di uno sparo e saranno costretti ad allontanarsi.

Una vita, anticipazioni fino a domenica 12 aprile: Celia porterà Milagros a fare una passeggiata

Le trame di 'Una vita' rivelano che Celia chiederà l'autorizzazione a Ramon per andare a fare una passeggiata con la piccola Milagros. L'uomo non sarà molto incline ad accettare, ma dopo aver ascoltato le insistenze della donna, cederà. Celia, però, non rispetterà l'orario di ritorno e il padre della piccola inizierà a preoccuparsi notevolmente. La moglie di Felipe, il giorno seguente, si vanterà con dei passanti di avere un legame speciale con la bambina e di sentirsi come fosse sua mamma. Ramon, a questo punto, non riuscirà più a gestire la situazione, strapperà Milagros dalle mani di Celia e la caccerà dal suo appartamento.

La donna correrà in strada in preda ad un attacco isterico e dirà a Felipe che Ramon ha osato aggredirla sia verbalmente sia fisicamente.

Lucia e Felipe decideranno di andare a parlare con Ramon per chiedergli spiegazioni sugli ultimi avvenimenti, ma quest'ultimo negherà di aver alzato le mani e affermerà di non essere sicuro della stabilità psicologica di Celia.

Una vita, spoiler fino al 12 aprile: Telmo viene portato in commissariato

Le anticipazioni di 'Una vita' degli episodi fino al 12 aprile svelano che Telmo e Lucia saranno pronti a rivelare la data del loro matrimonio. Tutti accoglieranno la notizia con gioia, tranne Felipe, che non vedrà ancora di buon grado la rinuncia al sacerdozio di Telmo.

Nel frattempo, Celia, sempre più disperata per la lontanaza da Milagros, fingerà di essersi pentita e ne parlera con Ramon, ma l'uomo sarà intenzionato a rimanere nella sua posizione.

Intanto, Batan si renderà conto che Samuel non ha ancora ucciso la figlia del politico, deciderà di avere un confronto con lui affermando di sentirsi preso in giro. Samuel cercherà di abbassare i toni della conversazione. La situazione verrà salvata da Carmen che, coraggiosamente, interverrà nel litigio.

In tutta questa situazione, la felicità di Telmo e Lucia verrà interrotta dalla polizia che porterà l'uomo al commissariato.