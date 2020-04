Dopo lo straordinario successo di 'Doc- Nelle tue mani', il protagonista della Serie TV trasmessa da Rai 1, ha voluto ringraziare pubblicamente su Instagram sia gli spettatori che lo hanno seguito con grande affetto, sia gli addetti ai lavori. Non è mancata anche una dedica speciale rivolta ai medici, veri eroi di questo periodo di emergenza. Luca Argentero ha voluto quindi ricordare come la missione del personale sanitario sia fondamentale e ha voluto testimoniare la sua gratitudine dicendo: 'Grazie a tutti i nostri eroi in corsia'.

'Doc- Nelle tue mani', la fiction di grande successo di Rai 1, ha salutato il pubblico, almeno per il momento, con la messa in onda dell'ultima puntata di giovedì 16 aprile. Le restanti puntate prima di arrivare al gran finale di questa prima stagione, verranno trasmesse presumibilmente in autunno, appena la situazione legata all'emergenza sanitaria, consentirà la conclusione delle riprese. Come noto, la serie tv è ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, un medico tutt'ora in attività, che ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a seguito di un incidente stradale.

Liberamente ispirata al libro di Piccioni, 'Doc-nelle tue mani' vede Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti, le cui vicende sono state seguite con grande interesse ed affetto da milioni di telespettatori, con punte che hanno sfondato il muro degli 8 milioni di ascolti. Proprio il successo della fiction, ha spinto l'attore piemontese a rivolgere un ringraziamento al pubblico e agli addetti ai lavori, cogliendo anche l'occasione per ringraziare i medici, definiti i veri eroi in corsia.

Poco prima della messa in onda dell'ultima puntata (per ora), Luca Argentero ha pubblicato su Instagram un dedica rivolta sia ai telespettatori che a tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita di 'Doc-Nelle tue mani'. Non ultimi i medici, ai quali l'interprete di Andrea Fanti, ha voluto dire il suo speciale 'Grazie', definendoli i veri eroi dell'emergenza sanitaria che sta attanagliando l'Italia e non solo.

'A tutti i nostri eroi in corsia, grazie perché oggi più che mai siamo nelle vostre mani'.

Il gran finale di 'Doc-Nelle tue mani' in onda (forse) in autunno

Il post è stato corredato anche da un filmato che ritrae alcune scene di 'Doc-nelle tue mani' ed in cui il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) spiega agli specializzandi quale sia la missione dei medici. Parole che hanno emozionato non poco il pubblico. 'Ci siamo noi e quella grandissima s... della morte' dice il personaggio interpretato da Luca, che prosegue dicendo: 'voi dovete ricordarvi sempre perché siamo qui, per metterci in mezzo tra i pazienti e la 's...'.

Dopo il grande successo delle prime quattro puntate, il pubblico è in trepida attesa per vedere il gran finale di questa prima stagione e che, come già anticipato, dovrebbe essere trasmesso in autunno.