La serie di successo 'Doc - Nelle tue mani' giungerà alla conclusione su Rai 1 stasera 16 aprile. Si tratterà di uno stop momentaneo poiché gli episodi della prima stagione non sono stati completati per via dell'epidemia da Coronavirus che ha bloccato la lavorazione della fiction che, emergenza permettendo, dovrebbe riprendere in autunno. L'ultima puntata della serie sarà trasmessa questa sera a partire dalle 21:25 e sarà composta dal settimo episodio, 'Like', e dall'ottavo, 'Il giuramento di Ippocrate'.

La fiction ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni ha realizzato ascolti record e Luca Argentero, interprete del protagonista, ha dichiarato di essere grato al pubblico che ogni settimana segue le vicende del dottor Fanti sperando, in questo complesso periodo storico, di aver onorato al meglio la professione del medico.

L'attore Luca Argentero su Doc - Nelle tue mani 'Felice di aver accettato il ruolo del protagonista'

Luca Argentero ha dichiarato ad alcune testate online di essere soddisfatto e felice di aver accettato il ruolo di Andrea Fanti per la grande opportunità che ha avuto di arricchirsi umanamente più che professionalmente.

L'attore torinese si augura che il medical drama 'Doc - Nelle tue mani' abbia reso onore a tutti i medici che in questo momento così difficile stanno sacrificando tutto anche a costo della vita. In un'intervista a 'Che tempo che fa' Argentero ha ammesso che, stando a contatto con persone che quotidianamente svolgono la professione del medico, si è reso conto di quanto sia importante affidarsi nelle mani di coloro che lavorano in questo campo per passione, ma soprattutto per vocazione.

La speranza dell'attore è che 'Doc - Nelle tue mani' sia riuscita in questo triste e complicato periodo storico ad intrattenere i telespettatori italiani garantendo un pò di svago e anche dei momenti emozionanti.

Il 16 aprile gli ultimi due episodi di 'Doc - Nelle tue mani'

Le vicende di Andrea Fanti si concluderanno momentaneamente con gli ultimi due episodi della prima metà di stagione. In attesa che in autunno possano andare in onda i restanti otto, il pubblico assisterà stasera ad una sorta di 'finale aperto', perchè molte questioni rimarranno inevitabilmente in sospeso per via dell'interruzione improvvisa delle riprese a causa del Coronavirus.

Nel settimo episodio, dal titolo 'Like', sarà centrale la malattia misteriosa che colpisce la figlia di Andrea e Agnese. Nell'ottavo, 'Il giuramento di Ippocrate', il dottor Fanti cercherà di riconquistare la moglie. I telespettatori vedranno queste ed altre situazioni questa sera a partire dalle 21:25 su Rai1.