Torna a parlare dell'emergenza sanitaria in corso il filantropo e fondatore di Microsoft, Bill Gates. Secondo il noto informatico questa situazione sta causando molti danni economici a diverse attività, ma anche disturbi mentali di cui si fatica ad immaginarne la portata. Lui stesso, insieme a sua moglie, è proprietario della Bill e Melinda Gates Foundation, l'associazione balzata agli onori della cronaca in queste settimane a proposito della disponibilità a finanziare il vaccino per contrastare il prosieguo di questa situazione.

Nel 2015 il filantropo aveva "previsto" il possibile arrivo di un evento sanitario di portata globale che avrebbe sconvolto il pianeta, e per questo in quell'occasione invitava tutte le nazioni a dotarsi di un sistema sanitario efficiente.

Bill Gates: 'Dramma enorme'

Secondo Gates quanto sta succedendo è "un dramma enorme". Lui stesso, in una intervista al quotidiano francese Le Figaro ricorda di come diversi anni addietro aveva descritto che cosa avrebbe dovuto fare l'umanità per prevenire un evento simile a quello a quello a cui stiamo assistendo.

Il numero uno della Bill e Melinda Gates Foundation informava che avremmo dovuto aumentare la nostra capacità di fare test, coinvolgendo anche l'industria in modo da mettere sul mercato entro breve tempo una terapia e poi dei vaccini specifici.

Ormai da diverso tempo il filantropo ha lasciato la guida del colosso informatico per dedicarsi esclusivamente a fare il bene dell'umanità sposando iniziative a carattere benefico.

Secondo Gates i governi hanno fatto bene ad introdurre delle misure restrittive, anche se a volte molto dure: ciò è già servito a salvare tantissime vittime. Inoltre Gates ha sostenuto che "potremmo non tornare alla normalità per uno o due anni". In sostanza, a suo parere, dovremmo basare tutto su test e tracciamenti che ci permettano di individuare eventuali focolai di infezione. Ma anche in questo modo, secondo il fondatore di Microsoft, ci vorrà molto per tornare alla vita che si faceva prima, in quanto molte persone cambieranno radicalmente le proprie abitudini.

Il filantropo non avrebbe ancora parlato con Donald Trump

Secondo quanto riferisce l'agenzia giornalistica italiana, Agi, Bill Gates non avrebbe ancora parlato con il Presidente degli Usa, Donald Trump. Per adesso il filantropo resta in contatto solo con Anthony Fauci, virologo della Casa Bianca.

Gates si dice molto preoccupato della scelta adottata dall'amministrazione a "Stelle e Strisce" che vorrebbe togliere i fondi all'Organizzazione mondiale della sanità. Anche su questo punto Bill Gates è stato molto chiaro, dicendo che serve la collaborazione di tutti.

Sulle eventuali colpe della Cina per come ha gestito le informazioni all'inizio dell'emergenza, il creatore di Microsoft ritiene che adesso non sia l'ora di puntare il dito contro i colpevoli.

"Non è un approccio costruttivo", ha terminato la sua intervista il filantropo.