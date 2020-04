La prima settimana di aprile terrà con il fiato sospeso i numerosissimi fan di Beautiful che, secondo quanto riportano le anticipazioni, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. Negli episodi in onda dal 5 all'11 aprile infatti, Shauna, la madre di Flo, arriverà in città pronta a fare di tutto purché la figlia non scopra chi sia il suo padre naturale. La donna si ritroverà con la sua vecchia amica Quinn e le due cominceranno a parlare del passato e di Bill. Mentre Flo sarà vicina a scoprire l'identità del genitore, Shauna lascerà di stucco Bill rivelandogli che Flo è sua figlia.

Anticipazioni Beautiful all'11 aprile: la madre di Flo arriva a Los Angeles

Sarà una settimana densa di emozioni quella che attende i telespettatori di Beautiful, che faranno la conoscenza della madre di Flo. Shauna arriverà in città nel tentativo di impedire alla figlia di scoprire la verità sul suo vero padre. La donna, parlando con la figlia al telefono, si sarà allarmata per la decisione della ragazza di effettuare un test di paternità. Flo intanto, troverà appoggio in Wyatt che, come noto, l'avrà spronata a cercare di svelare il mistero gelosamente custodito da Shauna.

La madre di Flo invece, al suo arrivo a Los Angeles, andrà subito dalla sua vecchia amica Quinn. Le due donne non si vedono da molti anni e cominceranno a ripercorrere i vecchi tempi arrivando a parlare anche di Bill Spencer.

Beautiful, trame 5-11 aprile: Flo è figlia di Bill

Mentre l'arrivo di Shauna porterà a nuove e sorprendenti dinamiche, Thomas sarà grato a Hope per l'aiuto che le sta dando con Douglas e vorrà sdebitarsi in qualche modo con la giovane.

Per tale motivo, le chiederà cosa possa fare lui per alleviarle anche solo in parte, il dolore per scomparsa di Beth.

L'arrivo di Shauna a Los Angeles, come noteranno i telespettatori di Beautiful, farà felice Quinn. Durante una conversazione tra le due donne, Shauna sarà categorica e dirà alla sua amica che Flo non dovrà mai scoprire la verità sul padre naturale. Intanto per Flo sembrerà arrivato il momento della verità, dato che starà per conoscere gli esiti del test del DNA.

Shauna, prima che venga svelato l'esito del test, prenderà da parte Bill e gli dirà che è lui il vero padre della ragazza. Come prevedibile lo Spencer sarà incredulo.

La sorprendente rivelazione di Shauna potrebbe cambiare quindi le dinamiche e le vite di molti personaggi, anche se non è ancora dato sapere se ciò che ha inaspettatamente confessato corrisponda al vero oppure no. Cosa dirà invece il test di paternità effettuato da Flo? In attesa di ulteriori novità in merito alla nuova presunta paternità di Bill, si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa.