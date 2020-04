L'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore, la TV Soap pomeridiana di Rai 1, è in programma anche questo martedì 21 aprile 2020 alle ore 15:40. Occhi puntati su Vittorio Conti e Marta, i quali non riusciranno più a trovare il loro equilibrio di coppia. Riccardo si ritroverà obbligato a convolare a nozze con Ludovica Brancia, mentre Salvatore Amato non riuscirà ad accettare l'idea che sta perdendo per sempre Gabriella Rossi.

Il Paradiso delle signore, trama del 21 aprile 2020: Riccardo deve sposare Ludovica per riconoscere il figlio

Scendendo nel dettagli, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore inizierà a intuire che sta perdendo per sempre Gabriella, anche se non sarà del tutto pronto ad accettare che le loro strade si stiano dividendo. Successivamente, il giovane Amato parlerà dei suoi problemi sentimentali con Laura e Paola. Intanto, Umberto continuerà a essere protettivo e premuroso verso i riguardi dei suoi figli, tant'è che cercherà di fare da intermediario nella vicenda delicata che riguarda Riccardo.

Infatti, il Guarnieri senior potrebbe arrivare al suo scopo proponendo a Ludovica di ritornare a vivere nella loro Villa di famiglia. La Brancia, però, resterà ferma sulla decisione che ha preso: non permetterà a Riccardo di riconoscere il bambino senza il matrimonio. A questo punto il giovane, facendo i conti con le sue responsabilità di padre, si vedrà obbligato a sposare l'ex fidanzata entro un mese così da evitare che la gravidanza sia nascosta e susciti uno scandalo.

Vittorio e Marta non riescono più a trovare il loro equilibrio di coppia

Roberta riceverà la visita inattesa da parte della sua insegnante al grande magazzino milanese: qui Lidia cercherà di rassicurare la Pellegrino dopo l’esame andato male, ragion per cui la incoraggerà a non mollare la presa con gli studi. In questa occasione, la Barone incontrerà l'uomo con il quale ha condiviso alcune battaglie partigiane ai tempi della guerra.

Nel frattempo, la storia d'amore tra Vittorio e Marta sarà ancora in crisi, tant'è che non riusciranno a trovare più il loro equilibrio di coppia: tra i due, infatti, continueranno a esserci dei contrasti. Per, finire sempre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 aprile 2020 rivelano che Laura e Roberta avranno intenzione di organizzare un incontro per far riavvicinare Gabriella e Salvatore, a loro insaputa. In attesa di vedere questa puntata, ricordiamo ai telespettatori che è possibile rivedere tutti gli episodi settimanali della soap opera collegandosi sul sito internet RaiPlay.it del quale è possibile scaricare anche l'omonima applicazione da App Store e Google Play per tablet e cellulari.

Con questo metodo infatti, c'è la possibilità di recuperare anche tutte le prime stagioni della Serie TV che vede come protagonista l'attore Roberto Farnesi.