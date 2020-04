Lunedì 20 aprile inizierà una nuova settimana di messa in onda de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera pomeridiana di Rai 1 che sta continuando ad appassionare un vastissimo numero di telespettatori. Gli spoiler di questa nuova puntata rivelano che Marcello Barbieri cercherà di consolare Roberta Pellegrino. Marta Guarnieri, invece, ritornerà a vivere nella villa di famiglia.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 20 aprile: Vittorio parla della lotta partigiana

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 20 aprile 2020 alle ore 15:40 su Rai 1 rivelano che il risveglio a casa Conti il non sarà dei migliori per Marta e Vittorio, tant'è che la tristezza la farà da padrone nella loro storia d'amore.

Tuttavia l'uomo non si lascerà abbattere più di tanto, ragion per cui anche in questa occasione si farà venire in mente una bella idea per smorzare l'atmosfera.

Per questo motivo, il proprietario del grande magazzino milanese deciderà di parlare del 25 aprile: qui racconterà alla Guarnieri cosa hanno visto lui e la sua famiglia durante il periodo della lotta partigiana. In seguito, Il dottor Conti avrà un dialogo con Armando dove scoprirà che Il capo magazziniere è membro dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

A questo punto Ferraris verrà ritenuto la persona giusta per onorare dignitosamente la festa della Liberazione.

Roberta è triste, Marcello la consola

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 20 aprile, rivelano che Roberta farà molto fatica a impegnarsi con gli studi e sarà triste dopo aver deluso una sua professoressa durante un esame di Università. Per questo motivo, Marcello cercherà di consolare la Pellegrino: preso da un momento di debolezza, il Barbieri si farà coraggio confidando a Roberta che per lui il bacio che si sono scambiati non è una leggerezza, ma qualcosa di più importante, che lo porta a pensare a lei continuamente.

Intanto, Marta sceglierà di ritornare a vivere nella Villa di famiglia dopo le incomprensioni che sta avendo con Vittorio. D'altro canto, anche Riccardo proverà a uscire dalla situazione complessa, mentre Umberto in entrambe le vicende dei figli si mostrerà essere molto comprensivo. Infatti il giovane Guarnieri, grazie i consigli del padre, prenderà una scelta definitiva riguardo a Ludovica che avrà un effetto importante sul futuro della Brancia e del bimbo che aspetta da lui.

Nell'attesa della messa in onda questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che darà inizio alle trame settimanali dal 20 al 24 aprile 2020, ricordiamo che tutti gli episodi della TV Soap di Rai 1 possono essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it.