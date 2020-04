Domenico Valentini è rimasto aggrappato alla vita fin quando non è riuscito a realizzare l'ultimo desiderio: sposare la "sua" Edith. La commovente storia è stata proposta nel corso della puntata di martedì 28 aprile de Le Iene. Nina Palmieri, inviata del programma televisivo di Italia 1, ha raccolto l'appello dell’uomo, malato terminale, che a metà marzo aveva inviato un video attraverso il quale manifestava l'intenzione di dire sì alla donna che ha reso più dolce la sua esistenza dopo essere rimasto vedovo.

Un percorso tutt'altro che agevole visto che il tempo non era dalla parte dell'uomo e che la fidanzata, di origini peruviane, non riusciva ad ottenere dal consolato i documenti necessari per celebrare le nozze.

A sbloccare la situazione ci ha pensato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha concesso la deroga prevista in caso di imminente pericolo di vita. Alla presenza della figlia, Valentini è riuscito coronare il suo sogno d'amore in punto di morte. Destino che gli ha concesso di vivere tre giorni da marito di Edith prima che il terribile male lo strappasse agli affetti più cari.

La favola d'amore di Domenico ed Edith a Le Iene

Dal letto dell'ospedale di Sesto San Giovanni Domenico Valentini ha trovato la forza per realizzare un video-appello a Le Iene. Consapevole di avere pochi giorni di vita, l'uomo ha chiesto aiuto alla redazione della trasmissione televisiva per unirsi in matrimonio con Edith Rodriguez. L'inviata Nina Palmieri si è occupata della toccante storia d'amore cercando una soluzione rapida per permettere all'uomo di realizzare il suo sogno.

Dopo essere rimasto vedovo, Domenico ha conosciuto a Paderno l'attuale compagna nell'estate del 2015 ed in maniera del tutto casuale. "Il mio cagnolino è stato assalito da un pitbull mentre passeggiavo in un parco. Ho chiesto aiuto ed è stato l'unico a venire in soccorso e a salvare il mio Yuri", ha spiegato la donna. I due si sono incontrati nuovamente poco tempo dopo e hanno iniziato gradualmente a frequentarsi dopo aver scoperto che entrambi erano rimasti vedovi da poco.

"Poi mi ha iniziato ad accompagnare a lavoro alle 6 del mattino fino al primo bacio ed alla proposta di andare a convivere da lui".

La deroga del sindaco, le nozze in ospedale e l'ultimo sorriso di Valentini prima di morire

Alla bella favola di Domenico ed Edith mancava solo l'ultimo atto: le nozze. Un destino crudele ha sconvolto la vita della coppia, con Valentini che ha scoperto di avere un terribile male. La situazione è progressivamente peggiorata con l'uomo che si è reso conto che la sua vita terrena era agli sgoccioli. Nonostante la malattia, e con un filo di voce, l'uomo ha chiesto aiuto a Le Iene per unirsi legalmente all'amata.

Un'operazione complicata dalle problematiche legate all'emergenza sanitaria e dalle difficoltà riscontrate dalla fidanzata nell'ottenere i documenti dal consolato peruviano. "Bisogna fare quanto prima", ha spiegato la dottoressa a Nina Palmieri.

Alla fine, l'intervento del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha sbloccato la situazione con il via libera per celebrare le nozze. Valentini ha tenuto duro e, nonostante non riuscisse più a parlare, ha manifestato il suo sì con un cenno del capo dopo aver sorriso. Dopo la lettura della formula di rito, l'uomo ha trovato anche la forza per applaudire: il sogno di diventare il marito di Edith era diventato realtà.

Tre giorni dopo la malattia ha preso il sopravvento e ha strappato Domenico alla moglie ed agli affetti più cari.