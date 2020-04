Il colosso dello streaming Netflix annuncia il rinnovo di Locke & Key, Serie TV fantasy uscita il 7 febbraio di quest'anno. Lo show continuerà dunque a raccontare le vicende di Nina, Tyler, Kinsey e della loro misteriosa casa, ricca di chiavi magiche. La serie è tratta da un fumetto, ideato dal figlio di Stephen King Joe Hill e da Gabriel Rodriguez, molto apprezzato dai fan del genere horror/fantasy. A portare sullo schermo le vicende della famiglia Locke ci hanno pensato Carlton Cuse e Meredith Averill.

Cancellata invece, dopo una sola stagione, The October Faction.

La trama di Loke & Key

La prima stagione della serie racconta le vicende di una famiglia, trasferitasi in Massachusets in una casa di loro proprietà da generazioni, dopo la morte per omicidio del padre dei ragazzi. La casa ben presto si scoprirà ricca di misteri. Bode, il più piccolo della famiglia, entrerà presto in contatto con un misterioso Echo nel pozzo della casa, che gli parlerà delle chiavi magiche nascoste nell'abitazione. Sarà così che, pian piano, verrà fuori una storia ricca di magia e misteri.

I ragazzi scopriranno anche di essere custodi di questi magici strumenti, ciascuno dei quali ha dei poteri particolari come condurre in un qualsiasi luogo immaginato, entrare nelle propria mente oppure dentro uno specchio. Rispetto al fumetto tuttavia, la serie Netflix mantiene una vena meno horror e più teen-drama, anche se c'è da dire che ha riscosso molto gradimento nonostante queste variazioni.

Locke & Key 2: quando uscirà e di cosa parlerà?

Nonostante la conferma del rinnovo, ancora non è stata resa nota la data ufficiale di uscita della nuova stagione, ma è possibile che non venga resa disponibile sulla piattaforma prima dell'inizio del 2021. Le riprese infatti devono ancora cominciare e, vista l'attuale emergenza coronavirus, non si sa ancora quando si potrà iniziare a girare.

Per quanto concerne la trama, appare plausibile che la storia riprenda dal finale della prima stagione.

Sicuramente si vedranno i fratelli Locke sempre più consapevoli dell'importanza del ruolo di custodi delle chiavi magiche. I produttori della serie, insieme a Hill, hanno confermato di essere a lavoro per realizzare al meglio il seguito dello show, cercando anche di pensare a quello che potrebbe essere un domani il finale migliore per la loro storia.

October Faction invece saluta i fan

Se Locke & Key avrà dunque una seconda stagione, non si può dire lo stesso per October Faction, serie horror a tema vampiresco. Netflix ha infatti deciso di non rinnovare la serie sulla famiglia Allen, nonostante le tante cose in sospeso lasciate dopo la prima stagione, cliffhanger finale compreso.

Le cause di questa cancellazione potrebbero essere legate principalmente agli indici di gradimento. October Faction infatti ha fin da subito attirato numerose critiche, che definivano la serie come un progetto troppo distante dal fumetto da cui è tratta e con un basso livello di recitazione. Nonostante questo, secondo molti, la serie avrebbe meritato almeno una seconda stagione per provare a riscattare quanto di negativo era emerso nel debutto. Netflix tuttavia non era di questo avviso.