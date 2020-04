Rebeca Sala è l'attrice che interpreta Irene Campuzano nella seguitissima soap opera spagnola Il Segreto. La moglie di Severo, interpretato da Chico Garcia, risulta essere un personaggio molto apprezzato all'interno della Serie TV. Irene uscirà di scena a causa dello sbalzo temporale di quattro anni che investirà la soap opera. L'attrice si è concessa per un'intervista a TV Soap e ha parlato di tantissimi aspetti, privati e professionali. Ha affermato anche qualcosa sul nostro Paese: "La vostra lingua mi incanta".

Rebeca Sala, le similitudini e le differenze con Irene

Rebeca Sala ha parlato della stupenda esperienza vissuta nella soap Il Segreto e della sua gioia una volta appresa la notizia che avrebbe fatto parte del cast. "Ricordo che ho pianto di allegria" ha ammesso durante uno dei passaggi dell'intervista ed è rimasta anche colpita dalla lunghezza del suo contratto, ben undici mesi. Rebeca ha affermato di essere stata molto contenta per aver girato tante riprese con Raúl Peña, che veste i panni di Carmelo nella serie tv, ritenendolo un bravissimo attore.

L'attrice ha anche parlato molto bene degli altri suoi colleghi e dell'armonia presente tra i vari componenti il cast: "Tutti i compagni di set mi hanno accolto a braccia aperte". Passando poi all'assonanza caratteriale con il suo personaggio, Irene ha sostenuto: "Siamo entrambe perspicaci e molto intelligenti" anche se "lei è più affettuosa e familiare rispetto a me".

Le curiosità di Rebeca Sala su Il Segreto sulla sua vita

La partecipazione alla soap Il Segreto ha permesso a Rebeca Sala di divenire famosa anche oltre i confini spagnoli. L'attrice ha affermato di sentirsi molto soddisfatta quando qualcuno la riconosce in strada e le rivolge la parola, magari complimentandosi con lei per il suo modo di arrivare al pubblico. Rebeca Sala ha ammesso di aver legato con tantissimi attori della soap, con Raul Pena e Chico Garcia su tutti.

La Irene de Il Segreto ha rivelato anche quale è stata la scena più complessa da girare: "Era la scena dove dovevo organizzare una riunione per sole donne", ammettendo che anche le scene con Carmelito non erano affatto semplici da eseguire. L'attrice ha sostenuto di essere molto dispiaciuta per la chiusura del set: "Mi ha rattristato tantissimo, non me lo aspettavo". Ha poi mandato un messaggio al pubblico italiano augurandosi che possa divertirsi ancora molto con le vicende legate a Puente Viejo. Rebeca ha poi affermato di amare molto il nostro Paese e la nostra lingua, l'ha imparata per puro piacere e ha fatto molti viaggi per consolidare la sua conoscenza: "La vostra lingua mi incanta".

Si è anche augurata di poter girare qualche serie tv in Italia o di essere chiamata come interprete in un film. Tra i suoi hobby preferiti c'è quello di ascoltare la musica dal vivo, ha ammesso di non essere fidanzata e che prima della chiusura dei set stava girando un'altra serie tv.