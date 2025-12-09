Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova iniziativa al negozio di moda in vista del Natale. Nell’episodio che verrà trasmesso martedì 16 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Roberto ascolterà il nastro magnetico trovato da Caterina tra la biancheria di sua madre, che gli farà venire in mente un’idea. Nel frattempo, Agata vorrà dare una svolta alla sua vita professionale, interessandosi a un concorso per giovani restauratori. Spazio anche per le vicende di Irene, che si sentirà giù di morale poiché crederà di trascorrere da sola le festività, ma Cesare la sorprenderà con un invito.

Caterina fa venire in mente a Roberto un'idea

Roberto verrà fermato dalla sua collega e collaboratrice Caterina, che gli farà ascoltare un nastro magnetico trovato a casa mentre frugava tra la biancheria della madre defunta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora cosa sia inciso sul nastro, ma potrebbe trattarsi di alcune letture di fiabe. Grazie al ritrovamento fatto dalla Venere, Landi avrà l’idea di una nuova iniziativa per il negozio di moda, pensata per attirare la clientela in occasione delle festività natalizie. Le trame successive rivelano infatti che le commesse saranno impegnate a leggere fiabe e a registrare la loro voce.

Agata svela a Mimmo di volere partecipare a un concorso per restauratori

Nel frattempo verranno trattate le vicende di Agata, intenzionata a dare una svolta alla sua vita. Dopo la recente esperienza vissuta a Firenze, dove ha contribuito a mettere in salvo le opere d’arte in seguito all’alluvione, la sua passione per la pittura continuerà a farsi sentire. Agata infatti sarà decisa a partecipare a un concorso, il cui bando risulterà perfettamente adatto alla sua figura: è infatti aperta la ricerca di giovani restauratori. La giovane Puglisi metterà subito al corrente il fidanzato Mimmo della sua intenzione di partecipare. Irene invece sarà triste, ormai rassegnata a trascorrere il Natale da sola.

Cesare però riuscirà a sollevare l’umore della capo commessa de Il Paradiso delle Signore con un invito speciale. Le anticipazioni successive rivelano che Brugnoli proporrà a Irene di trascorrere le festività insieme a lui in montagna. Delia e Concetta, intanto, aiuteranno Gianlorenzo alle prese con un’emergenza riguardante suo figlio Teo. Infine, Adelaide farà recapitare a Marcello un invito per la festa di Natale che si terrà al Circolo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario non è andato da Caterina

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Roberto ha scoperto grazie alla confidenza di Fulvio che Mario non è andato alla cena organizzata da Caterina.

Landi ha creduto che Oradei avesse seguito il consiglio che gli aveva scritto in una lettera, ovvero smetterla di ingannare la Venere, visto che non è realmente innamorato di lei. Per fare chiarezza, Roberto ha tentato di mettersi in contatto con il suo ex fidanzato per capire se avesse quindi lasciato Caterina, ma quando ha chiamato al Circolo di Roma ha scoperto che Oradei non lavora più lì perché ha dato recentemente le dimissioni.