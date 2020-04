Per la programmazione tv della prima serata di martedì 21 aprile, Rai 1 ha scelto di riproporre "Stasera Laura - Ho creduto in un sogno", il concerto evento che Laura Pausini organizzò al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia, per festeggiare i suoi 20 anni di carriera. In un periodo nel quale la possibilità di partecipare dal vivo a concerti e ad eventi musicali è stata completamente azzerata per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, assistere a una bella performance come quella offerta dalla grande cantante emiliana è sicuramente una buona idea per fare in modo che la dolcezza e la potenza delle sette note possano un po' addolcire il peso emotivo e psicologico di questi giorni così difficili.

In alternativa, il palinsesto Rai della serata propone anche, in prima visione, il film documentario "Earth - Un giorno straordinario".

Su Rai 1 il concerto evento di Laura Pausini a Taormina del 2014

Il concerto che Laura Pausini tenne al Teatro Antico di Taormina il 18 maggio 2014 fu una bella occasione per festeggiare i suoi 40 anni anagrafici e i suoi 20 anni di carriera.

L'evento in questione fu allietato anche dalla presenza di molti amici e di molti colleghi. A questa festa musicale, infatti, parteciparono la bionda Emma Marrone, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Malika Ayane, La Pina, Paola Cortellesi, L’Aura, Noemi, Raf, Ottavia, Elisa e Syria.

L'ospite speciale della serata fu lo storico presentatore Pippo Baudo che venne invitato sul palco per ricordare l'esordio musicale di Laura Pausini, con tanto di immagini della sua vittoria all'edizione del Festival di Sanremo del 1993. Ancora oggi la Pausini e Baudo, oltre che da ragioni professionali, sono uniti da un vincolo di profonda amicizia. Nella scaletta della serata, il conduttore di tante edizioni della rassegna canora ligure salì sul palco durante l'introduzione iniziale e sul finale del concerto, prima dell'esibizione delle ultime due canzoni che furono "La solitudine" e "Se fue".

L'occasione per rivivere tutte le emozioni della serata sarà quindi offerta dalla programmazione di Rai 1 per la prima serata di martedì 21 aprile, a partire dalle ore 21:25, subito dopo il game show "I soliti ignoti - Il ritorno". La prima volta lo spettacolo fu mandato in onda dalla rete ammiraglia della Rai il 20 maggio 2014 facendo registrare un boom di ascolti.

Il team musicale di Laura Pausini

Per il concerto evento del 18 maggio 2014 al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, la Pausini fu accompagnata sul palco dalla Greatest Hits Orchestra.

La direzione artistica di questa serata celebrativa fu a cura di Giampiero Solari, mentre la regia fu affidata a Cristian Biondani.