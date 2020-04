La 3x13 di Station 19 sarà una puntata particolare. L'episodio seguirà, infatti, la tragica morte di Pruitt Herrera e vedrà coinvolto l'intero team nella lenta e difficoltosa risalita dopo il nefasto evento. Grazie al promo, alla sinossi e alle foto promozionali rilasciate sappiamo cosa accadrà nella prossima puntata che andrà in onda in America nella notte di giovedì 16 Aprile.

Anticipazioni Station 19: la 3x13 vedrà la squadra molto provata dalla morte di Pruitt Herrera

La squadra sarà impegnata nell'affrontare il lutto per la morte del Capitano Herrera.

Tutto il team sarà coinvolto emotivamente e accuserà il colpo di una perdita importante: Pruitt è colui il quale ha scelto ogni singolo elemento della squadra. Li ha scelti per farli convivere come una vera e propria famiglia e per loro ha sacrificato la sua vita. Per permettere alla squadra di respirare, di vivere, di riprendere conoscenza dopo l'incidente l'anziano Capitano è salito sul tetto e l'ha picconato fino a quando le fiamme non l'hanno avvolto togliendogli la vita. Il Comandante Dixon, in una scena del promo, spronerà duramente Maya Bishop incitandola a riprendere in mano le redini della sua squadra.

La donna risponderà in maniera ostile alle accuse del comandante. Anche Vic e Gibson si mostreranno molto provati dalla perdita: Pruitt era il punto di riferimento nonché il collante di tutta la squadra.

Spoiler 3x13: Emmett Dixon fa una rivelazione inaspettata a Ben

Durante le scene concitate del promo, si scorge uno scambio di battute tra Ben Warren ed Emmett Dixon. Quest'ultimo, senza rendersene conto, ammetterà di aver trovato uno dei suoi capi in overdose il primo giorno di lavoro.

Ben chiederà immediatamente delucidazioni in merito, mettendo il novellino della Caserma 19 in seria difficoltà. I due porteranno avanti la discussione durante la preparazione del funerale del Capitano Pruitt Herrera.

Station 19, 3x13: il team poserà per delle foto destinate ad un calendario

La puntata lascerà anche un piccolo spazio al divertimento. Tutta la Caserma 19, infatti, sarà impegnata in uno shooting per un calendario.

Vic organizzerà l'evento a scopo di beneficenza. Ci sarà anche un po' di spazio in più per la matricola Dixon. Emmett, infatti, avrà modo di mostrare altri lati del suo carattere; in particolare, avrà modo di far vedere il suo lato più dolce e tenero ad Andy Herrera. Quest'ultima compare solo in due foto promozionali dell'episodio evidentemente provata dal lutto che è costretta ad affrontare. La stessa era da poco convogliata a nozze con il Capitano di Battaglione Robert Sullivan e sembrava stesse vivendo un momento felice fino alla tragedia che l'ha colpita.

La puntata, intitolata "Dream a little dream of me" andrà in onda nella nottata di giovedì 16 aprile.

A trasmetterla sarà la ABC alle 2 di notte e non sarà il finale di stagione che è stato confermato essere la sedicesima puntata.