Il Grande Fratello Vip 4 è stato teatro di tanti sentimenti contrastanti, tra cui la nascita dell'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Attualmente la coppia sta vivendo l'isolamento dovuto all'emergenza sanitaria e non può vedersi, se non attraverso delle quotidiane videochiamate. Paolo e Clizia hanno più volte ribadito di essere molto innamorati l'uno dell'altro e che non vedono l'ora di potersi riabbracciare e stare fisicamente insieme. In una intervista rilasciata al settimanale 'Dipiù' Eleonora Giorgi, mamma dell'ex gieffino classificatosi al secondo posto, non si è mostrata molto serena e ha fatto trapelare, tra le altre cose, un po' di preoccupazione: "Spero che Paolo non soffra".

Le parole di Eleonora Giorgi sulla relazione tra Clizia e Paolo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ancora non sono riusciti ad incontrarsi a causa dell'emergenza sanitaria ancora presente in Italia. L'ex di Forum sta vivendo l'isolamento a Roma, mentre l'influencer è nella sua casa in Sicilia. In un'intervista a 'Dipiù' Eleonora Giorgi ha espresso un po' di preoccupazione in merito alla relazione della coppia e soprattutto nei confronti di suo figlio. La donna ha affermato senza mezzi termini: "Spero che Paolo non soffra".

Ha sostenuto di aver visto suo figlio molto preso dalla Incorvaia e di augurarsi vivamente che questa non lo faccia soffrire, ha anche affermato di seguire gli accadimenti tra i due innamorati. È normale che Eleonora, come tutte le mamme premurose, si preoccupi per i sentimenti di suo figlio e gli auguri di essere felice e di non soffrire. La Giorgi, nel corso dell'intervista, ha anche affermato di trovare molto simpatica Clizia Incorvaia e ha parlato anche della personalità dimostrata da Paolo all'interno del Grande Fratello Vip 4, elogiando il fatto che sia sempre stata "equilibrata e discreta".

Il giovane Ciavarro non vede chiaramente l'ora di rivedere la sua innamorata e parlare per bene con lei dal vivo.

Clizia Incorvaia ha precisato alcune cose sulla sua età

Clizia Incorvaia domenica sera è stata ospite, chiaramente attraverso un collegamento video, di Live Non è la D'Urso e ha voluto chiarire definitivamente alcune cose che la riguardano. Costantino Della Gherardesca ha ancora una volta provocato l'influencer sul suo anno di nascita e quindi sulla sua età effettiva.

Ha dichiarato che la donna è molto più grande di Paolo e che lui ha la stessa età di Clizia. A quel punto è intervenuta in maniera piuttosto seccata la Incorvaia, sostenendo di avere 39 anni e non i 43 anni affermati da Della Gherardesca. L'influencer spera di aver messo una volta per tutte la parola fine relativamente alle illazioni sulla sua età.