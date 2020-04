Dopo essere finita al centro dell’attenzione per i suoi scontri al vetriolo a Uomini e Donne e per i suoi scatti mozzafiato, Barbara De Santi è destinata a far discutere per il suo libro dal titolo audace e provocatorio: ‘Fare l’amore come una escort’. La dama ha deciso di presentare oggi, 27 aprile, il testo attraverso un video pubblicato su un sito specializzato nel recensire le professioniste del piacere.

Una scelta provocatoria come ha sottolineato la frizzante insegnante mantovana che ha accettato con entusiasmo la proposta avanzata dall’amico imprenditore Mike Morra.

Il libro, in autopubblicazione, è già disponibile su Amazon con la De Santi che ripercorre senza filtri la sua vita soffermandosi sul rapporto uomo-donna, sulle sue relazioni oltre che sul suo percorso televisivo nel people show di Canale 5.

Barbara De Santi, un libro fuori dagli schemi per ripercorrere la sua vita sentimentale

Al ‘giro di boa’ dei 50 anni Barbara De Santi ha deciso di raccontarsi e fare un bilancio della sua vita sentimentale attraverso un libro dal titolo intrigante: ‘Fare l’amore come una escort’.

L’insegnante ha ripercorso le principali tappe della sua vita sentimentale uscendo fuori dagli schemi tradizionali. Nello specifico la dama del trono over di Uomini e Donne ha analizzato gioie e dolori della sua vita sentimentale attraverso le testimonianze delle accompagnatrici.

Più volte la mantovana ha affermato di essere “Una donna che si basta da sola” ma non ha mai nascosto che le manca l’amore vero.

"Fare l’amore come una escort è una provocazione” - ha sottolineato Barbara De Santi precisando che nel libro parla degli uomini e delle donne che hanno lasciato una traccia importante nella sua vita.

'Alla scoperta dei reali bisogni degli uomini attraverso i racconti delle escort'

Nel video di presentazione Barbara De Santi ha spiegato che si tratta di una riflessione sui rapporti tra uomo e donna che ha compiuto attraverso i racconti delle escort.

In buona sostanza la dama del trono over di Uomini e donne è andata alla scoperta dei reali bisogni degli uomini attraverso le professioniste del piacere: "Non solo prestazioni per rapporti intimi ma gli uomini voglio anche attenzione e coccole".

Una realtà che la cinquantenne ha conosciuto attraverso il suo ex Mike Morra, fondatore di EscortAdvisor. La De Santi ha precisato che, pur non condividendo la loro attività, ha compreso che le professioniste delle trasgressione sono state brave a scoprire le esigenze del mondo maschile: “Questi racconti possono essere utili per comprendere meglio i loro bisogni".

Dall'altra parte l'insegnante è fermamente convinta che una relazione debba essere basata sull’amore reciproco e sulla esclusività.