Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Tomas De Los Visos non sarà d'accordo con gli Arcangeli che vorranno fare un attentato al nuovo sindaco Alicia Urrutia, mentre Ramon maltratterà sua moglie Marta. Inoltre, la rete televisiva la prossima settimana trasmetterà solo 3 episodi, in quanto venerdì 1 maggio è festa nazionale e giovedì 30 aprile andrà in onda il sesto episodio speciale per la fine della soap opera.

La Marchesa dirà agli Arcangeli di rafforzare gli attacchi

La Marchesa dirà ai suoi figli la verità sul suo ospite, cioè che avrà incontrato J. Pierre più di venti anni fa e hanno avuto una relazione, ma quando è arrivato a Puente Viejo, ha scelto di proteggere i suoi figli e il suo cognome. Inoltre, la donna ricorderà che il loro padre era un uomo violento e non avrà intenzione di scusarsi per nulla.

Poco dopo, J. Pierre ringrazierà la Marchesa per la storia che ha raccontato ai suoi figli, non ha potuto fare a meno di ascoltarla e si congratulerà con lei per aver seguito il suo consiglio e aver nascosto ad Adolfo la sua vera origine.

Intanto, il secondogenito della Marchesa confiderà a suo fratello Tomas che sarà angosciato perché temerà che il figlio che Marta aspetta sia suo. Adolfo dirà di essersi fatto due conti dalla fuga della ragazza a Bilbao, al suo matrimonio con Ramón e quando l'ha interrogata, lei non lo ha negato.

Successivamente, Tomas e il capitano rimugineranno su Maqueda e se la sua scomparsa avrà qualcosa a che fare con l'aggressione subita di recente, però poi subito lo escluderanno.

I due perquisiranno la sua casa e si accorgeranno che mancherà una valigia e troveranno una ricevuta del biglietto del treno, quindi dedurranno che se ne sia andato. Poco dopo, Huertas andrà dal nuovo sindaco e dirà che temerà di non poter garantire la sua sicurezza e le raccomanderà di ricorrere alla scorta, ma Alicia si rifiuterà e deciderà di correre il rischio. Anche Matias sarà d'accordo con la ragazza e coglierà l'occasione per congratularsi con lei per il suo lavoro.

I due esamineranno ciò che hanno vissuto negli ultimi mesi, in quanto amanti, compagni, nemici e infine le dirà di guardarsi le spalle da coloro che vorranno attaccarla.

Nel frattempo, Marcela riterrà che suo marito avrebbe potuto fare una buona carriera politica se non si fosse concentrato sulla sua famiglia, ma lui le assicurerà che sarà soddisfatto della sua scelta. Encarnación informerà sua figlia che suo padre è stato rilasciato e prima che lei possa rendersi conto, Urrutia apparirà alla porta.

Ramón sarà sempre più tormentato e non potrà fare a meno di ricordare alcuni argomenti spiacevoli che ha affrontato con sua moglie.

Suo suocero percepirà il suo cambiamento di atteggiamento e offrirà il suo sostegno, ma il marito di Marta risponderà enigmaticamente e se ne andrà, lasciando l'uomo d'affari molto preoccupato.

Carolina e Pablo godranno del loro amore, ma non potranno fare a meno di sentirsi in colpa quando si confronteranno con Marta e Rosa, che, saranno molto tristi per le loro situazioni. Adolfo cercherà di incoraggiare sua moglie, ma Rosa si lamenterà di tutto e lo accuserà di non prendersi cura di lei, rimproverando che l'uomo non si adatta bene e gli ricorderà che non farà nient'altro. Rosa scapperà insinuando che Ramón maltratta Marta e, Adolfo, coglierà il commento al volo, anche se sua moglie si rifiuterà di spiegarsi meglio.

Poco dopo Ramón arriverà a casa, ma Adolfo lo aspetterà come un leone in gabbia e lo interrogherà, se è vero che sta maltrattando Marta, ma suo cognato eviterà lo scontro e quando minaccerà di andarsene, riceverà un pugno.

Gli arcangeli verranno assemblati e la Marchesa scoprirà e inviterà gli altri a fare lo stesso; solo colui che sembra essere il leader manterrà il suo anonimato. Emilia e Francesca, commenteranno l'evoluzione di Raimundo e le false speranze causate dal suo battito di ciglia, ma finiranno per accettare la realtà, l'uomo continuerà a non reagire.

Ramón maltratterà Marta e Adolfo cercherà di impedirlo

Adolfo e Ramón si scambieranno una serie di pugni e accuse tra loro. Il primo, darà del codardo per aver maltrattato Marta e il secondo si sentirà tradito per essere stato ingannato di aspettare un figlio che non è suo. Ad un certo punto, arriverà Don Ignacio che li rimprovererà e cercherà di scoprire il motivo di questa lite, ma i due continueranno a litigare senza fermarsi.

Intanto, Rosa vedrà uno sguardo di complicità tra Adolfo e Marta, e se ne andrà allibita. L'uomo cercherà di fare in modo che Marta si protegga da suo marito, in quanto lo vedrà come un uomo pericoloso.

Poco dopo, Donna Begoña cercherà di calmare l'angoscia di Rosa e le consiglierà di eliminare ogni ostacolo che si frappone fra sé e la sua felicità.

Invece, Mauricio chiederà ad Antoñita se ci sono notizie su Maqueda, ma sembrerà che la terra lo abbia ingoiato. Tomas incontrerà J. Pierre, ma a primo impatto non gli piacerà molto e gli chiederà di sapere perché è venuto a Puente Viejo. Encarnación e Urrutia commenteranno quanto si sono persi e si recheranno in municipio dove celebreranno l'insediamento della figlia e l'accoglienza di Urrutia.

D. Ignacio arriverà deciso a festeggiare l'arrivo del suo amico, ma l'uomo lo informerà che le cose sono cambiate e né lui né sua moglie torneranno a lavorare per il Solozábal.

Gli arcangeli decideranno che è necessario continuare ad attaccare e Donna Isabel punterà su un nuovo bersaglio, Alicia, il nuovo sindaco. Tutti daranno il loro sostegno, ma Tomas rimarrà in silenzio. Don Filiberto rivelerà i suoi dubbi e cercherà di risolverli. Dovranno combattere l'ideologia repubblicana e considerare che la violenza contro Alicia sarà giustificata.

Tomas dubiterà del suo impegno con gli Arcangeli

La Marchesa interromperà la conversazione molto tesa tra Tomas e J. Pierre e chiederà a suo figlio di essere un buon ospite. Tomas mediterà su ciò che più lo preoccupa e ricorderà l'incontro con gli arcangeli, quello con J.

Pierre e le enigmatiche parole di Adolfo.

Intanto, Rosa sembrerà essere più calma e determinata a seguire il consiglio di sua madre e si scuserà con suo marito per l'atteggiamento delle ultime settimane e gli prometterà di cambiare. Nel frattempo, Don Ignacio condividerà la sua delusione con Pablo, quando scoprirà che Urrutia non tornerà alla fabbrica, né vorrà essere più suo amico.

Poco dopo, Manuela cercherà di convincere Marta a essere sincera, ma non ci riuscirà, perché arriverà Ramón che dirà a sua moglie in maniera molto sgarbata, di accompagnarlo in camera da letto, altrimenti rivelerà il comportamento indecente e la trappola che ha preparato per sposarsi.

Donna Begoña riunirà tutta la famiglia per colazione e Rosa si scuserà per il suo comportamento instabile, scuse che suo padre accetterà per la riconciliazione familiare. Nel frattempo, Marta ringrazierà Rosa per le scuse offerte a colazione, ma sua sorella la avvertirà che starà per rimuovere qualsiasi ostacolo e le forbici con cui starà ricamando inizieranno a sembrare una minaccia.

Successivamente, Carolina e Pablo visiteranno Urrutia ed Encarnación, mentre Mauricio parlerà con Alicia a proposito del lavoro municipale e la avvertirà di stare attento. Il sindaco non potrà fare a meno di ricordare che le è stato dato lo stesso consiglio, sia dal capitano che da Matías, e sentirà che dovrà essere vigile.

Poco dopo, la Urrutia mentre starà tornando a casa, verrà attaccata da due uomini che vorranno ucciderla in nome di Dio, la patria e il re.