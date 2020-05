La puntata di Uomini e donne che andrà in onda su Canale 5 questo pomeriggio di mercoledì 26 maggio, riserverà alcuni colpi di scena: le anticipazioni sulla registrazione rivelano, infatti, il continuo della relazione tra la coppia Gemma e Nicola, che saranno impegnati in un'altra esterna, ma soprattutto arriverà un nuovo corteggiatore per la dama torinese, pronto ad entrare in sfida aperta con il giovane Sirius.

Alfonso è il nuovo corteggiatore di Gemma

Al centro dello studio del format condotto da Maria De Filippi, si siederanno ancora una volta Gemma e Nicola: la loro frequentazione, nonostante sia la più chiaccherata degli ultimi anni di Uomini e Donne, e desti non pochi dubbi tra gli spettatori del programma, sembra stia proseguendo a vele spiegate.

I due, infatti, sono nuovamente usciti insieme per un'altra esterna, questa volta a tema principesco, in un contesto quasi favolistico. Ma la novità che arriverà a sconvolgere quella che ormai sembra essere diventata una routine per la coppia, sarà la presenza di un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani: si chiama Alfonso, è un distinto signore che entrerà subito in rivalità con il giovane Nicola dichiarandogli battaglia per la conquista della dama e affermando: 'Potrei sfidare Sirius'.

Nuova lite tra Gemma e Valentina

Tuttavia, la Galgani non sarà solo protagonista in quanto donna da corteggiare: gli spoiler, infatti, dicono che nascerà un'ulteriore litigata con Valentina Autiero, ancora una volta discuteranno per il conteso Nicola.

Dopo la puntata andata in onda ieri lunedì 25 maggio, Gemma ha fatto il suo consueto sfogo, parlando di Valentina in termini poco carini, additandola come una persona maligna e perfida. La Autiero, dal canto suo, continuerà a dichiararsi assolutamente molto interessata a Nicola nonostante il rifiuto già ricevuto e la diatriba tra le due prenderà letteralmente fuoco, soprattutto quando Maria De Filippi svelerà a Gemma un particolare: sembrerebbe, infatti, che Valentina abbia chiesto a Sirius di scambiarsi dei messaggi privati su Whatsapp.

Tre nuovi corteggiatori per Aurora

Inoltre, le anticipazioni di Uomini e Donne sulla messa in onda del 26 maggio, rivelano anche che al centro dello studio tornerà in scena Aurora, la dama del parterre femminile più contestata e criticata da Gianni Sperti, che più volte ha detto di non fidarsi di lei, di reputarla falsa e non intenzionata a trovare l'amore nel contesto della trasmissione.

Ma oggi scenderanno dalle scale tre nuovi corteggiatori per Aurora, una novità che desterà grandissima sorpresa nella donna, rendendola tuttavia felicissima.