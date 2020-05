Daydreamer-Le ali del sogno, la Serie TV ambientata in Turchia che vede come protagonista l'attore Can Yaman, è pronta ad andare in onda su Canale 5.

Il debutto ufficiale della serie turca è fissato per mercoledì 10 giugno, quando prenderà il posto nel palinsesto di Uomini e Donne, che come ogni anno si fermerà per la pausa estiva.

Daydreamer debutta mercoledì 10 giugno

Dunque Canale 5 ha fatto sapere ai telespettatori la data in cui inizierà ufficialmente "Daydreamer-Le ali del sogno", vale a dire mercoledì 10 giugno. Nella prima settimana ci saranno quindi solo tre appuntamenti pomeridiani con la soap, in quanto la prima puntata verrà trasmessa di mercoledì.

Dalla settimana successiva, invece, "Daydreamer" avrà una programmazione normale che va dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45, ossia subito dopo la soap opera di Una Vita.

La serie televisiva turca, che racconta la storia d'amore travagliata tra Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman), è originariamente formata da 51 puntate della durata di due ore, ma in Italia verrà trasmessa in una programmazione con episodi più brevi.

La trama: Sanem va a lavorare nell'azienda di Can

La trama avrà inizio nel momento in cui Can, un giovane fotografo ribelle e amante della natura, si vedrà obbligato a ritornare a Istanbul dopo che suo padre gli affidarà la gestione dell'azienda pubblicitaria di famiglia.

A lavorare con Can ci sarà anche suo fratello Emre, un commercialista fedele al proprio impiego.

Sanem è invece una ragazza molto riservata che sogna di diventare una scrittrice e di trasferirsi alle Galapagos. La giovane, per raggiungere il suo obiettivo, aiuta suo padre a gestire il negozio di famiglia in un popolare quartiere della città.

Tuttavia per avere più autonomia, Sanem andrà a lavorare nell'agenzia pubblicitaria di Can, dove peraltro lavora già sua sorella Leyla.

Fra i due incomincerà una travagliata storia d'amore che dovrà superare tanti ostacoli.

Nel cast, oltre a Can Yamam, c'è anche Oznur Serceler

L'attore Can Yaman è diventato famoso in Italia grazie alla serie tv "Bitter Sweet" dove ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan.

Questa esperienza gli ha dato la possibilità, in seguito, di partecipare come ospite a "C'è posta per te" di Maria De Filippi e di essere molto apprezzato dal pubblico italiano.

Ora l'attore turco ritorna quindi su Canale 5 con "Daydreamer", ma Can Yaman non è l'unico volto noto presente nel cast. Infatti, in questa nuova serie ci sarà anche l'attrice Oznur Serceler che interpreterà il ruolo di Layla, la sorella di Sanem e che nella serie "Bitter Sweet" prestava il volto alla migliore amica di Nazli, ovvero Fatos.