Mancano pochi giorni alla conclusione de Il Segreto che chiuderà i battenti in Spagna il 19 maggio 2020. Per il gran finale la soap sarà trasmessa da Antena 3 in prima serata per chiudere in grande stile le vicende degli abitanti di Puente Viejo. In onda a partire dal 23 febbraio 2011, la soap iberica si concluderà dopo 9 anni di programmazione e più di 2.300 puntate suddivise in dodici stagioni. 'El secreto de Puente Viejo' è trasmessa in Italia dall'estate 2013 su Canale 5 e l'ultima stagione è iniziata nel Belpaese da un mese circa, perciò ci vorranno mesi prima che l'ultima puntata arrivi anche in Italia.

Nel frattempo i telespettatori impazienti potranno sapere attraverso il web cosa accadrà ai protagonisti de Il Segreto e in che modo verranno date delle risposte ai misteri irrisolti della soap.

Gli sceneggiatori de Il Segreto non confermano se nel finale sarà svelata la verità su Pepa

Le vicende narrate in dodici stagioni de Il Segreto hanno coperto un arco temporale di circa 35 anni e sul set si sono alternati più di 700 attori. Solo sei interpreti sono presenti nel cast della soap dalla prima puntata: Maria Bouzas (Francisca Montenegro), Ramòn Ibarra (Raimundo Ulloa), Mario Zorrilla (Mauricio Godoy), Selu Nieto (Hipólito Mirañar), Sandra Cervera (Emilia Ulloa) e Maribel Ripoll (Dolores Ansenjo).

Gli sceneggiatori de Il Segreto, nonostante abbiano dichiarato che il finale porterà a galla tutti i misteri irrisolti e darà al pubblico delle risposte, ancora oggi non hanno fornito alcun indizio su quali personaggi avranno un ruolo centrale nell'epilogo. I telespettatori non hanno di certo dimenticato il grande interrogativo che avvolge la scomparsa di Pepa Balmes e non è chiaro se verrà svelato cosa è realmente accaduto alla protagonista della prima stagione.

La soap Il Segreto chiude dopo dodici stagioni, in Spagna il gran finale in prima serata il 19 maggio

Iniziata in Spagna nel febbraio 2011 sull'emittente Antena 3, 'El secreto de Puente Viejo' è una produzione nata dalla collaborazione tra Atresmedia Tv e Boomerang Tv. Distribuita in oltre 60 paesi, la soap è stata acquistata anche da Mediaset e trasmessa su Canale 5 nel 2013.

Per molto tempo 'Il Segreto' ha riscosso in Italia un successo da record che poi si è affievolito con gli anni perdendo una parte del pubblico. Ciò è accaduto anche in Spagna dove, a causa del calo di ascolti, si è deciso di cancellare la soap dopo dodici stagioni. Antena 3 ha recentemente comunicato la data ufficiale in cui verrà trasmessa la puntata finale. Il 19 maggio in prima serata il pubblico spagnolo assisterà all'epilogo delle vicende di Puente Viejo. I telespettatori italiani dovranno invece attendere altri mesi prima di vedere la conclusione.