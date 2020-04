Nuovo appuntamento con le notizie che riguardano Il Segreto, la TV Soap che sta registrando sempre più ascolti su Canale 5. Gli spoiler incentrati su cosa accadrà nelle prossime puntate settimanali da lunedì 27 a giovedì 2 maggio 2020 rivelano che Marcela Del Molino scoprirà che Matias Castaneda incita i lavoratori a scioperare. Francisca Montenegro ritornerà a Puente Viejo. Infine, Ignacio Solozabal si recherà a La Habana per parlare di lavoro con la marchesa Isabel.

Le anticipazioni de Il Segreto 27 aprile al 2 maggio: Matias decide di fidarsi di Alicia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda fino al 2 maggio su Canale 5, rivelano che Matis deciderà di dare fiducia ad Alicia, infatti inizierà a lavorare insieme a lei per garantire ai lavoratori meno fortunati del paese i loro diritti. Intanto, Marcela non saprà che comportamento assumere con suo marito, anche se ciò non le impedirà di ricordarsi del risentimento che prova verso i suoi riguardi.

Tomas, con molta sofferenza, capirà che è arrivato il momento di prendere le distanze dalla Del Molino. Ignacio farà sapere alle sue figlie che ruolo avrà suo cugino Ramon una volta che arriverà a Puente Viejo per effettuare il rendiconto annuo della fabbrica. Sempre gli spoiler delle puntate de Il Segreto fino al 2 maggio rivelano che, consapevole del rischio che corrono, Adolfo chiederà a Isabel di rafforzare la situazione lavorativa degli operai, ma la marchesa non avrà alcuna intenzione di dargli retta.

Nel frattempo, Ramon si mostrerà schivo con Solozabal: qui il 'marchesino' incomincerà a dubitare che l'uomo non sia stato mandato da loro per effettuare una normale verifica annuale.

Francisca si nasconde La Habana con l'aiuto di Isabel

Tomas, seppur sollecitato da sua madre, non riuscirà comunque ad allontanarsi da Marcela. Intanto, la marchesa farà preparare una stanza nascosta de La Habana per ricevere un ospite segreto, mentre Manuela sorprenderà nella cucina della Villa Adolfo e Rosa.

Quest'ultima il giorno dopo, per non far arrabbiare ancor di più la cameriera, deciderà di mandare Marta all'incontro con il suo fidanzato così da fargli avere un messaggio. La sorella maggiore delle Solozabal rimarrà stupita dal comportamento del 'marchesino', in quanto le domanderà di fare una passeggiata in sua compagnia. Ramon, durante una cena, racconterà una leggenda di Bilbao suscitando ulteriore preoccupazione in Ignacio. Nel frattempo, la Dle Molino non riuscirà ad accettare il cambiamento di Matias e, come se non fosse già abbastanza, penserà continuamente al suo amante.

Finalmente i telespettatori avranno modo di scoprire che l'ospite tanto atteso da Isabel è Francisca, la quale raccomanderà alla padrona di casa di non far sapere a nessuno che è ritornata in paese.

A tal proposito, nel bel mezzo di una chiacchierata tra le due donne emergerà che la marchesa è stata la prima moglie di un cugino di Salvador Castro (personaggio presente nei primissimi episodi de Il Segreto), nonché primo marito della Montenegro.

Marcela scopre che Matias incita i lavoratori a scioperare

Mauricio si interesserà dei problemi matrimoniali di Marcella e Matias, ragion per cui quest'ultimo gli risponderà in modo poco educato. D'altro canto, Tomas e suo fratello noteranno che la loro mamma recentemente ha avuto un comportamento misterioso. Impauriti dal rischio dovuto ai problemi di sicurezza della miniera, i lavoratori chiederanno ad Alicia di parlare con il giovane Castaneda.

A questo punto Isabel scoprirà dai figli che gli operai potrebbero fare uno sciopero, mentre Solozabal spiegherà a Marta e Rosa la motivazione che ha portato i suoi familiari a cacciarlo via da Bilbao per mandarlo a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, inoltre, rivelano che Francisca farà intendere alla marchesa che è ritornata in paese per riappropriarsi di tutto ciò che Fernando Mesia gli ha fatto perdere quando ha incendiato la città. La Del Molino scoprirà che suo marito incita i lavoratori a scioperare, tant'è che ritenendolo il loro leader si uniranno a lui nello sciopero contro il loro padrone.

Intanto, Manuela minaccerà di raccontare a Ignacio che Rosa si vede ancora con Pablo, tuttavia in difesa della giovane interverrà sua sorella. Isabel ordinerà a Maqueda di trattare con Matias, ragion per cui vieterà ai suoifigli di partecipare alla partita di football. Ramon dimostrerà un determinato e imbarazzante interesse verso i confronti di Marta, la quale lo asseconderà allietata e incredula. Per finire, Ignacio si recherà a La Habana per parlare di questioni lavorative con Isabel, malgrado i due non abbiano proprio un buon rapporto.