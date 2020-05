Il 9 marzo scorso Cristiano Ronaldo, insieme ai suoi figli e alla sua compagna Georgina, era volato a Madeira per andare a trovare la madre che era ricoverata in ospedale. La mamma di CR7 era stata colpita da un ictus e l'attaccante della Juventus aveva deciso di tornare in patria per starle accanto. Ronaldo sarebbe dovuto restare a Madeira solo per qualche giorno, ma la positività di Daniele Rugani al Covid-19 lo costrinse a rimanere in Portogallo. Dunque, CR7 ha passato il lockdown a Funchal insieme a tutta la sua famiglia. Nel frattempo, la signora Dolores si è rimessa dopo il malore che l'aveva colpita e ha potuto passare la quarantena insieme ai suoi figli e a tutti i suoi nipoti.

Dunque, per tutta la famiglia Ronaldo, il lockdown è stato all'insegna dell'amore e dell'armonia. CR7 ha potuto passare un po' di tempo con la compagna Georgina, con i loro bimbi, con i suoi fratelli e ovviamente anche con sua mamma. Negli ultimi giorni, però, alcune voci hanno minato la serenità della famiglia dell'attaccante della Juventus. Infatti, in molti hanno criticato la signora Dolores Aveiro poiché su Instagram ha smesso di seguire Georgina Rodriguez. La mamma di Cristiano Ronaldo, però, non ha preso bene le polemiche che si sono scatenate soprattutto in Portogallo e, tramite il noto social network, ha voluto smentire seccamente le voci circolate negli ultimi giorni: "Smettete di inventare storie, non ce l’ho con nessuno", ha scritto la signora Dolores.

Nessun caso dietro all'unfollow della mamma di CR7 a Georgina

In queste ore, la mamma di Cristiano Ronaldo è stata al centro di alcune critiche visto che su Instagram ha smesso di seguire Georgina Rodriguez. La signora Dolores non ha preso bene le voci che si sono rincorse dopo il suo unfollow alla compagna di CR7 e ha immediatamente deciso di spegnere ogni polemica.

Infatti, la mamma dell'attaccante della Juventus ha spiegato che se ha smesso di seguire Georgina, con la quale ha una relazione diretta, è stato solo per puro caso. Dunque si è trattato solo di un gesto accidentale e niente di più. Inoltre, la signora Dolores Aveiro ci ha tenuto a precisare che non sa usare molto bene Instagram, perciò se ci sono stati degli unfollow è perché ha semplicemente schiacciato su un pulsante sbagliato.

Infine, la mamma di Cristiano Ronaldo ha sottolineato che spesso è sua figlia ad aiutarla a condividere le storie sul noto social. Dunque la signora Dolores non è molto esperta di Instagram e sa solamente postare semplici foto e leggere i commenti. Perciò il caso è chiuso e non c'è nulla di particolare dietro all'unfollow della mamma di CR7 a Georgina Rodriguez.

Arriva anche la risposta della sorella di Ronaldo

Nelle scorse ore, anche Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ci ha tenuto a dire la sua in merito all'unfollow di sua madre a Georgina: "Chiedo solo uno cosa: che rispettino la mia famiglia e soprattutto mia madre e che non inventino cose che non hanno senso". Dunque, anche la sorella dell'attaccante della Juventus ha voluto chiudere la questione, sottolineando che forse la pandemia non influisce solo sulle vite delle persone ma anche sul cervello della gente.

Elma Aveiro ha chiuso il suo intervento spiegando che non vorrebbe essere scortese ma a volte le verrebbe voglia di mandare tutti all'inferno.