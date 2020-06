I fan italiani di Beautiful dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere il ricongiungimento di Hope alla sua piccola Beth. Il lieto evento, già trasmesso negli Usa, aprirà nuovi scenari che vedranno coinvolti Flo e Reese in primis, ma anche Xander, Zoe e Thomas. Da quanto si apprende, Florence finirà in carcere con l'accusa di complicità nel rapimento di Beth. Reese sarà latitante per un certo periodo ma, grazie alle rivelazioni della Fulton anche lui finirà ben presto in manette. Hope invece, seppur al settimo cielo per aver ritrovato Beth, sarà furiosa con la cugina e troncherà ogni rapporto con lei.

Anticipazioni Beautiful, Hope scopre che Beth è viva

Molti colpi di scena attendono i telespettatori italiani di Beautiful che, tra qualche tempo, assisteranno al ricongiungimento di Hope e Liam con la loro piccola Beth. Il tutto avverrà grazie a Douglas, il quale ascolterà una conversazione telefonica tra Thomas e Flo. Il bambino capirà che Beth è viva e che si tratta di Phoebe. Per porre fine allo strazio di Hope, il piccolo deciderà di rivelare il segreto a Liam il quale, sconvolto e incredulo, correrà dalla ex moglie. insieme i due raggiungeranno la casa di Steffy e riabbracceranno la loro piccola Beth.

Flo viene arrestata per il rapimento di Beth nelle prossime puntate di Beautiful

In tutto questo, Steffy sarà dilaniata dal dolore per doversi separare da Phoebe, ma comprenderà che il posto della bambina è con i suoi veri genitori.

I tasselli del puzzle cominceranno a incastrarsi ed emergerà non solo la responsabilità di Reese in tutta questa faccenda, ma anche la complicità di Flo la quale, come noto, si era finta madre naturale di Phoebe. Sarà a questo punto che Hope, furiosa con la cugina la affronterà in un drammatico scontro, dove arriverà ad aggredirla verbalmente e fisicamente.

Dalle anticipazioni infatti, la Logan mollerà un ceffone a Flo, poco prima dell'arrivo della polizia che arresterà la donna per il crimine commesso.

Reese e Flo in manette, Hope taglia i ponti con la cugina

Florence quindi verrà arrestata e tutto il suo mondo crollerà. Hope non ne vorrà più sapere di lei e anche Wyatt prenderà le distanze.

Reese invece sarà latitante, ma ciò non durerà per molto. Da quanto rivelano le anticipazioni made in Usa, il Buckingham verrà arrestato grazie all'aiuto di Flo, la quale collaborerà con il detective Sanchez in cambio di uno sconto di pena. Flo infatti, non rimarrà per molto dietro le sbarre ma quando uscirà non ritroverà gli affetti di prima. Anche Brooke, come la figlia Hope, taglierà i ponti con lei mentre Katie e Donna, sembreranno non volerle chiudere definitivamente la porta in faccia.