Le anticipazioni della soap tv Beautiful riguardanti ciò che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 solo tra qualche mese, annunciano una rottura tra Ridge e Brooke. Tutto avrà inizio quando Ridge non si opporrà alla scarcerazione di Flo e si troverà in disaccordo con la moglie anche per quanto riguarderà il destino di Thomas. Il Forrester, dopo un litigio con Brooke, si ubriacherà e si risveglierà la mattina seguente con accanto Shauna. Tra i due in realtà non sarà successo nulla ma il fatto che abbiano passato la notte insieme, verrà scoperto ben presto da Brooke, la quale sarà furiosa con entrambi.

La Logan affronterà la 'rivale' arrivando a mollargli un sonoro ceffone.

Beautiful, trame Usa: Ridge si ubriaca dopo un violento litigio con Brooke

Dopo il ritrovamento della piccola Beth, si apriranno nuovi scenari che interesseranno in particolar modo Shauna, Brooke e Ridge. Quest'ultimo infatti, comincerà a discutere con la moglie riguardo a Thomas e Flo. Secondo la Logan, entrambi dovrebbero marcire in galera, mentre il Forrester sarà di tutt'altro avviso. Grazie a lui, la figlia di Shauna uscirà di prigione e ciò sarà l''ennesimo motivo di scontro con Brooke. Sarà a questo punto che lo stilista si recherà al 'Bikini bar' dove affogherà la sua frustrazione nell'alcool. L'uomo, ubriaco fradicio, verrà portato in una stanza sopra il locale da Danny e Shauna.

Ridge e Shauna passano la notte insieme, Brooke lo scopre

Gli spoiler riguardanti le nuove puntate di Beautiful rivelano che, la mattina seguente, Ridge si risveglierà accanto a Shauna, non ricordando nulla di cosa sia successo la sera precedente e sentendosi in colpa per aver giaciuto con un altra donna.

Tra i due in realtà, non sarà successo nulla. Sarà Danny, il barman del locale, su richiesta di Thomas, a svelare a Brooke quanto accaduto. Sarà in questo modo che la Logan scoprirà che Ridge ha passato una notte insieme a Shauna. Subito la Logan penserà ad un tradimento del marito e chiederà spiegazioni al diretto interessato.

Beautiful, anticipazioni: Brooke affronta Shauna e le molla uno schiaffo

Stando alle anticipazioni su ciò che è già andato in onda negli Stati Uniti, Ridge tenterà di giustificarsi, rivelando a Brooke di non ricordare nulla di quella notte. Lo scontro tra i due coniugi sarà molto violento, tanto che lo stilista deciderà di lasciare la casa coniugale andando a stare temporaneamente da Steffy. Brooke invece, deciderà di affrontare Shauna, con la quale avrà uno scontro violentissimo e dove voleranno parole grosse. Brooke intimerà alla 'rivale' di stare lontana dal marito e dalle persone a lei care, Shauna non sarà da meno e rinfaccerà alla donna la sua condotta non proprio da 'signora' tenuta in passato.

Sarà a questo punto che Brooke furiosa, mollerà un ceffone a Shauna, invitandola a non farsi più vedere nei paraggi di Ridge e della sua famiglia, tanto meno alla Forrester Creations.