L'avventura di Zeudi Di Palma all'Isola dei famosi si è conclusa da pochi giorni, ma lei ha già ripreso gran parte delle cose che aveva lasciato in sospeso quando è partita per le Filippine. Domenica scorsa, ad esempio la 24enne ha fatto la prima live su Twitch dopo il reality e in tanti si sono interrogati sul perché non sarebbe dimagrita come altri personaggi famosi che l'hanno preceduta.

Il ritorno di Zeudi sui social

Il 19 luglio scorso è ufficialmente finito il periodo di pausa di Zeudi dai social: per quasi due mesi, infatti, la ragazza si è assentata perché era impegnata con le riprese dell'edizione dell'Isola dei famosi che andrà in onda tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Nel tardo pomeriggio di domenica, dunque, Di Palma si è collegata su Twitch e per un paio d'ore ha chiacchierato con i fan, ha preparato una ricetta argentina e ha risposto ha qualche domanda (nessuna sull'esperienza da naufraga).

In questa prima live dopo l'avventura nelle Filippine la 24enne ha sfoggiato un'abbronzatura invidiabile e un corpo asciutto, forse non tanto diverso rispetto a com'era fino a qualche mese fa.

Le domande dei curiosi

Dopo aver visto Zeudi in live su Twitch c'è chi si è chiesto perché sarebbe cambiata così poco, soprattutto se è vero che è rimasta in gara fino all'ultima puntata dell'Isola dei famosi (quindi per circa 45 giorni).

"Non sembra dimagrita, sicuri che non li abbiano fatti mangiare di nascosto?", "Io non la trovo molto cambiata", "A me non sembra una persona che è stata su un'isola deserta per un mese e mezzo", "Io la trovo più bella di prima", "Lei era già magra, forse si nota meno sul suo corpo", "Si è solo un po' asciugata, ma un dimagrimento drastico non c'è stato", si legge su X in queste ore.

Le indiscrezioni sul percorso all'Isola

Nelle ultime settimane si è detto e scritto di tutto su quello che sarebbe accaduto durante le riprese dell'Isola dei famosi, anche i nomi dei concorrenti che si sarebbero sfidati per la vittoria.

Stando a quello che è emerso, i tre finalisti dell'edizione 2026/2027 del reality Mediaset sarebbero Zeudi, Pierpaolo Pretelli e Luca Onestini, ma per scoprire chi ha trionfato si dovrà attendere la messa in onda su Canale 5.